Politico: Европа хочет переманить американских ученых 1 20.03.2025, 22:08

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Такая стратегия разрабатывается на фоне сокращения образовательных программ в США.

Двенадцать европейских стран предложили ЕС стратегию привлечения американских ученых в ответ на сокращение финансирования образовательных программ в США, пишет издание Politico. Они намерены создать так называемый бум привлекательности для привлечения талантов из-за рубежа.

В письме, адресованном комиссару Евросоюза по инновациям Екатерине Захарьевой, страны выразили обеспокоенность тем, что ученые в США могут пострадать от вмешательства в исследования и необоснованных сокращений финансирования. Документ был подписан двенадцатью странами, включая Францию, Чехию, Австрию, Словакию, Эстонию, Латвию, Испанию, Словению, Германию, Грецию, Болгарию и Румынию.

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