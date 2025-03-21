Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования США 4 21.03.2025, 10:04

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Для полного закрытия Министерства требуется согласие Конгресса.

Президент Америки Дональд Трамп подписал указ, которым поручил министру образования начать закрытие учреждения. Он заявил, что министерство работает не эффективно: за 45 лет после создания Департамент образования США тратит на образование гораздо больше денег, чем любая другая страна, однако США внизу списка по успешности образования.

В окружении школьников, сидевших за партами, Трамп сказал: «Мы собираемся закрыть это, и закрыть это как можно скорее». Президент США считает, что за четверть века с момента создания Министерства образования оно получило три триллиона долларов дотаций из бюджета, но эффекта нет.

Напомним, такое решение было частью предвыборной программы Трампа. Он пытался сделать это еще во время своего первого срока, но решение заблокировал Конгресс страны. Если Конгресс согласует этот указ, контроль над образованием будет осуществлять не отдельное учреждение, а каждый штат в отдельности.

При этом Министерство образования США не разрабатывает учебные планы и не принимает решений по большинству школьных вопросов, а занимается контролем за распределением средств, в том числе программой поддержки малообеспеченных учеников.

На прошлой неделе министерство объявило, что увольняет почти половину своих работников.

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