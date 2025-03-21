Здание «Польской Матежи школьной» в Гродно хотят отдать консульству РФ

Здание «Польской Матежи школьной» в Гродно хотят отдать консульству РФ2
- 21.03.2025, 10:19
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Это была одна из крупнейших польских общественных школ в мире.
Российское консульство в Гродно может разместиться в здании на Городничанской, 40. Раньше здесь была «Польска Матеж школьна» и общественный лицей имени Элизы Ожешко. Об этом пишет Wirtualna Białoruś со ссылкой на свои источники.
Издание публикует снимок здания, на котором можно увидеть элементы инфраструктуры, характерные для консульства: будку охраны на входе, забор и систему видеонаблюдения.
«Польска Матеж школьна» действовала с 1995 года. Это была одна из старейших польских организаций Беларуси и одна из крупнейших польских общественных школ в мире. При ней был общественный лицей для изучения польского языка, истории и культуры. Количество учеников доходило до 2100 человек в год.
Кроме того при «Матежи» работала библиотека, университет третьего возраста для пожилых людей, клуб женщин «Городнянка» и другие инициативы. Организация организовывала методические конференции для учителей школ и детских садов, конкурсы для детей и подростков.
В 2021 году на волне давления на общественные организации (в том числе объединения национальных меньшинств) «Матеж» обвинили в незаконной деятельности в сфере образования. А в 2022-м и вообще ликвидировали, насчитав ей 300 тысяч рублей штрафа и 500 тысяч рублей неуплаченных налогов.