закрыть
21 марта 2025, пятница, 13:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые обнаружили уникальную молекулу

1
  • 21.03.2025, 11:53
  • 1,238
Ученые обнаружили уникальную молекулу

Она способна объяснить возникновение жизни на Земле.

Немецкие исследователи из Института внеземной физики Макса Планка открыли в космосе редкий тип молекулы — однократно дейтерированный метилмеркаптан (CH₂DSH). Эта молекула была найдена вблизи молодой звезды, похожей на наше Солнце, что может пролить свет на химические процессы, приведшие к зарождению жизни на Земле миллиарды лет назад. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Сера — один из ключевых элементов для жизни, входящий в состав белков и аминокислот. Изучая молекулы на основе серы в космосе, ученые пытаются понять, как могли возникнуть строительные блоки жизни на нашей планете.

Важным этапом работы стало создание уникального «отпечатка» молекулы CH₂DSH с помощью ультраяркого синхротронного света, полученного в Канадском источнике света при Университете Саскачевана. Доктор Хейли Бунн и ее коллеги проанализировали, как молекула колеблется и вращается под воздействием этого света, что позволило точно зафиксировать ее спектральный след.

Теперь международная команда ученых использует этот спектральный «отпечаток» для поиска аналогичных молекул в далеком космосе. Это может помочь восстановить картину химических реакций, которые в конечном итоге привели к появлению жизни на Земле.

«Мы действительно пытаемся понять, как далеко мы можем продвинуться в синтезе сложных биологических молекул и в каких условиях они могут формироваться», — пояснила Бунн. — «В конечном итоге было бы здорово найти ответ на вопрос: как эти молекулы попадают на планеты и способствуют появлению жизни?»

Ученых удивила сложность вибрационных и вращательных сигналов молекулы. Несмотря на полученные результаты, остается много вопросов о химических процессах, лежащих в основе ее образования.

Бунн планирует продолжить работу по идентификации подобных молекул в лаборатории с использованием синхротронного света.

«Весь азарт — в разгадывании этой головоломки», — добавила исследовательница.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко