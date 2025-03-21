Украинский дрон уклонился от ракеты из «Панцирь-С1» и атаковал объекты РФ в Крыму

Украинский дрон уклонился от ракеты из «Панцирь-С1» и атаковал объекты РФ в Крыму1
- 21.03.2025, 12:33
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Эпическое видео.
Украинская разведка провела серию атак на военные объекты России во временно оккупированном Крыму.
В ГУР сегодня, 21 марта, показали как это происходило, а также зафиксировали кадр избежания ракетного удара из российского комплекса «Панцирь-С1».
На видео видно, как сначала дрон уклоняется от атаки вражеской ракеты, а затем поочередно попадает в российские объекты на полуострове.
Всего за последние дни под удар попали ряд российских радиолокационных станций (РЛС), пусковые установки, зенитные ракетно-пушечные комплексы и другие объекты военной инфраструктуры РФ.