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Принц Уильям принял участие в тренировках британских войск в Эстонии

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  • 21.03.2025, 16:20
Принц Уильям принял участие в тренировках британских войск в Эстонии
Принц Уильям в военном лагере Тапа в Эстонии

Перед этим он встретился с украинскими беженцами в Таллинне.

21 марта принц Уэльский Уильям принял участие в учениях британских военных в Эстонии за 160 километров границы с Россией. До этого он встретился с украинскими беженцами в Таллинне.

Об этом пишет BBC.

Уильям прибыл в лагерь Тапа, который расположен в 160 километрах от российской границы, чтобы узнать больше о том, как британские войска укрепляют восточный фланг НАТО.

Британские войска развернуты в Эстонии и Польше в рамках операции Кабрит, которая является вкладом Великобритании в усилия НАТО по противодействию российской агрессии в странах Балтии.

Около 900 британских военных постоянно ротируются вместе с датскими, французскими и эстонскими силами. Сейчас это самое большое оперативное развертывание британской армии за рубежом.

Принц Уэльский прибыл в лагерь, чтобы сигнализировать «об обязательствах Великобритании сдерживать любую агрессию со стороны России».

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