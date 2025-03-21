Принц Уильям принял участие в тренировках британских войск в Эстонии 2 21.03.2025, 16:20

Принц Уильям в военном лагере Тапа в Эстонии

Перед этим он встретился с украинскими беженцами в Таллинне.

21 марта принц Уэльский Уильям принял участие в учениях британских военных в Эстонии за 160 километров границы с Россией. До этого он встретился с украинскими беженцами в Таллинне.

Об этом пишет BBC.

Уильям прибыл в лагерь Тапа, который расположен в 160 километрах от российской границы, чтобы узнать больше о том, как британские войска укрепляют восточный фланг НАТО.

Британские войска развернуты в Эстонии и Польше в рамках операции Кабрит, которая является вкладом Великобритании в усилия НАТО по противодействию российской агрессии в странах Балтии.

Около 900 британских военных постоянно ротируются вместе с датскими, французскими и эстонскими силами. Сейчас это самое большое оперативное развертывание британской армии за рубежом.

Принц Уэльский прибыл в лагерь, чтобы сигнализировать «об обязательствах Великобритании сдерживать любую агрессию со стороны России».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com