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Украинский журналист взял в плен российского оккупанта, не умеющего читать

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  • 21.03.2025, 23:23
  • 2,106
Украинский журналист взял в плен российского оккупанта, не умеющего читать

Видео.

В Харьковской области подразделение Третьей отдельной штурмовой бригады Mosquitos взяло в плен российского оккупанта с помощью сброса с дрона – это была шоколадка с инструкцией. Пилотировал беспилотник бывший журналист LIGA.net, ныне воюющий в составе 3 ОШБр.

Как пишет подразделение, оккупант увидел, как от сбросов «летят головы его соратников», и начал просить помилования.

«Так вместо боеприпаса получил шоколадку, инструкцию и двинулся за «птичкой». Дроном вывели его к нашим позициям и методично взяли», – сказано в сообщении.

Оператор БпЛА – журналист – рассказал, что это была шоколадка из шведского сухпайка.

«Сначала мы сбросили ему тоже какую-то еду из сухпая, на которой написали ему на русском языке инструкцию [как действовать, чтобы сдаться в плен]. Но когда он ее поднял, мы поняли, что он явно не умеет читать, и он продемонстрировал нам это жестами, поэтому я решил, что надо сделать ему «наскальный рисунок», – поделился оператор БпЛА.

Тогда уже была использована шоколадка, на которой нарисовали «схему» сдачи в плен – дрон, человека и дистанцию, которую оккупанту нужно было пройти до украинских позиций.

Таким образом россиянин преодолел пешком около 2 км.

Оператор БпЛА поделился, что это первый случай именно в его подразделении Mosquitos, когда оккупанта удалось взять в плен с помощью дрона.

«Но после этого у нас уже была похожая история. То есть можно сказать, что такие случаи участились. Это связано с насыщенностью дронов на поле боя и с тем, насколько эффективно это средство в плане поражения», – сказал он.

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