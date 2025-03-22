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В одном из водоемов Минска плавает утка с дротиком в шее

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  • 22.03.2025, 14:32
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В одном из водоемов Минска плавает утка с дротиком в шее

О ней известно уже около месяца, но власти беспомощны.

Возможно, в соцсетях вам попадалось видео с уткой, в шее которой торчит оранжевый дротик. Заметили ее в белорусской столице — теперь люди призывают найти виновных и помочь птице. Почему это сделать не удается, рассказывает агентство «Минск-Новости».

О пострадавшей птице известно уже около месяца. Утку с дротиком заметили на Слепянской водной системе, рядом с улицей Клумова. Неравнодушные люди уже звонили в МЧС, однако, по их словам, в ведомстве не смогли решить вопрос. Как пишет «Минск-Новости», спасатели «и не должны этим заниматься» напрямую.

Тем не менее, информация об утке дошла до нужного места — администрации Партизанского района. По закону, помощь диким животным, которые оказались в беде, оказывают комиссии, созданные в местных исполнительных и распорядительных органах.

Как рассказывают в администрации, попытки спасти птицу с помощью «специальных технических средств» были предприняты. Однако безуспешно: завидев приближающихся людей, утка улетает.

В последний раз комиссия, состоящая из сотрудников службы реагирования на чрезвычайные ситуации и ветеринаров, выезжала на место 21 марта. Они отмечают, что угрозы для жизни утки все же нет, так как она способна летать и питаться, но попытки помочь птице не будут оставлены.

А вот делать это самостоятельно минчанам и минчанкам не рекомендуют: за нарушение требований законодательства об охране и использовании животного мира предусмотрена административная ответственность.

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