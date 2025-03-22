BI: Украинские дроны «слетаются» на фронт отовсюду 22.03.2025, 16:28

Сотни компаний работают в Украине над массовым производством дронов.

В Украине работают сотни производителей беспилотников, которые создают широкий спектр дронов, формируя арсенал из разнородных моделей. Украинские «птички» летят со всех сторон. Аналитики видят в этом процессе как плюсы, так и минусы, пишет Business Insider (перевод - «Униан»).

Большинство беспилотников Украина производит самостоятельно, что критически важно, учитывая роль дронов в войне и нестабильность западной помощи. По официальным данным, 96% из 1,5 миллиона дронов, закупленных в прошлом году, изготовлено в Украине, часто в мастерских и гаражах.

Украина упростила передачу технологий военным, минуя традиционные бюрократические процедуры. Многие подразделения получают дроны через краудфандинг, покупая гражданские модели. В результате украинские операторы используют широкий спектр беспилотников с различными характеристиками.

Димко Жлуктенко, оператор дронов Украинских войск беспилотных систем, отметил, что использовал несколько типов дронов, в основном украинского производства, с незначительным содержанием китайских комплектующих. Другой оператор сообщил, что применяет только три типа разведывательных дронов.

Преимущества

Жлуктенко отмечает, что меньшее разнообразие моделей у россиян делает их дроны более уязвимыми: «Нам очень легко их удивить». Медленные темпы инноваций в РФ позволяют Украине эффективнее находить способы противодействия.

Джеймс Паттон Роджерс из Корнелльского университета объясняет, что меньшее количество моделей беспилотников упрощает России их идентификацию, изучение сигналов и разработку средств радиоэлектронной борьбы.

- Если у вас есть все эти разные беспилотники, и они созданы разными производителями, и они супервысокотехнологичные, у вас есть преимущество, - отмечает он.

Децентрализованное производство усложняет его уничтожение российскими ударами. «Это значительно усложняет определение места производства беспилотников и ликвидацию, скажем, одной крупной фабрики сразу», - добавляет Роджерс.

Конкуренция между украинскими производителями стимулирует инновации. Постоянно появляются новые модели, в частности дроны с искусственным интеллектом, без GPS, оптоволоконные дроны, беспилотные наземные и морские аппараты.

Вызовы

Александр Пислар, командир ударных дронов 33-го десантно-штурмового полка, признает проблему большого количества производителей: «Это создает проблему постоянной доработки и модернизации различных беспилотников».

Сэмюэль Бендетт из Центра военно-морского анализа отмечает, что децентрализованное производство приводит к менее проверенной технике, тогда как централизованные военные закупки обеспечивают стабильность характеристик. Роджерс добавляет, что многообразие дронов требует от операторов универсальных навыков для эффективного использования.

Количество и качество

Украина планирует закупить 4,5 миллиона беспилотников в этом году, делая ставку на массовость, а не качество.

Бенджамин Дженсен из Центра стратегических и международных исследований описывает ситуацию с производством дронов в Украине как «почти Lego», где разные компании и операторы объединяют свои наработки.

Потребность Украины в беспилотниках растет. Пислар отмечает, что дроны уже изменили ведение боевых действий, выполняя задачи минирования, эвакуации раненых и наземных атак. «Украина пытается оставить в живых как можно больше своих солдат, и один из лучших способов сделать это - иметь как можно больше беспилотников», - добавляет один из операторов.

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