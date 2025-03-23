Протесты в Турции вспыхнули с новой силой 23.03.2025, 15:39

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Несмотря на запрет Эрдогана люди снова вышли на улицы.

Суд в Турции формально отправил под арест Экрема Имамоглу — мэра Стамбула и потенциального соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах, сообщает Би-Би-Си.

Имамоглу был задержан в среду, 19 марта, по обвинению в коррупции. Это произошло за несколько дней до того, как оппозиция должна была выдвинуть его в качестве кандидата на выборах президента, которые запланированы на 2028 год.

Имамоглу отрицает выдвинутые против него обвинения, а протесты против его задержания — одни из самых масштабных в Турции за последние десять лет — продолжаются уже четыре дня.

«Я никогда не покорюсь», — написал он в своих социальных сетях.

Эрдоган осудил протестующих и обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП) в попытке «нарушить мир и разжечь противоречия в обществе».

В субботу вечером, еще до начала протестов, перед зданием мэрии Стамбула распылили слезоточивый газ. По мере того, как толпа протестующих росла, дышать становилось все сложнее. Для разгона демонстрантов силовики также производили выстрелы в воздух.

Несмотря на объявленный Эрдоганом запрет на демонстрации, люди всех возрастов вышли на улицу в знак протеста против преследования Имамоглу. Они скандировали: «Права, закон, справедливость!»

Одна молодая женщина, одетая в черное и с маской на лице, сказала Би-би-си, что протестует не по политическим мотивам и не потому, что поддерживает оппозицию, а из желания защитить демократию.

«Я здесь за справедливость, я здесь за свободу. Мы свободные люди, и турецкий народ не может с этим мириться. Это противоречит нашей культуре», — сказала она.

Другая женщина, которая привела на акцию протеста своего 11-летнего сына, сказала, что решила взять его с собой, поскольку беспокоится о его будущем.

«Жить в Турции с каждым днем становится все труднее, мы не можем контролировать свою жизнь, мы не можем выбирать, кого хотим, и здесь нет настоящей справедливости», — заявила она Би-би-си.

Очень показательно, что никто из тех, с кем беседовала Би-би-си, не чувствовал себя достаточно безопасно, чтобы назвать свое имя или показать лицо.

Многие из тех, кто вышел на улицы в субботу вечером, не побоявшись ареста, рассказали Би-би-си, что они борются за свое будущее.

В Анкаре и Измире полиция применила против протестующих водометы.

Демонстрации и задержания

Начиная с 19 марта, тысячи людей по всей Турции выходили на улицы в основном в рамках мирных демонстраций. Власти пытались подавить уличные протесты, введя четырехдневный запрет на все собрания в Стамбуле, а затем распространив его на Анкару и Измир.

С четверга силовики неоднократно вступали в столкновения с протестующими и применяли для их разгона слезоточивый газ и водометы.

Как сообщал глава МВД Турции, в ночь на пятницу, на третий день протестов, были задержаны 343 человека в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье и других городах.

Имамоглу считается одним из самых серьезных политических соперников Эрдогана.

В 2024 году оппозиционная Республиканская народная партия (РНП), которую представляет Имамоглу, выиграла муниципальные выборы, обойдя возглавляемую Эрдоганом Партию справедливости и развития. Это поражение стало для Эрдогана первым за 20 лет пребывания у власти.

Как ожидалось, на съезде в это воскресенье РНП должна была объявить о выдвижении Имамоглу своим кандидатом в президенты. Однако в среду он стал одним из более чем 100 человек, включая других политиков, журналистов и бизнесменов, задержанных в рамках уголовного дела.

За день до задержания Имамоглу Стамбульский университет объявил, что намерен аннулировать его диплом о высшем образовании, сославшись на нарушения при его получении.

Согласно конституции Турции, президенты должны иметь высшее образование, поэтому аннулирование диплома поставило бы под угрозу выдвижение Имамоглу в качестве кандидата в президенты.

Эрдоган находится у власти в Турции последние 22 года: сначала он занимал пост премьер-министра страны, а с 2014 года — должность президента.

Однако из-за ограничения срока полномочий он не сможет снова баллотироваться в президенты в 2028 году, если не изменит конституцию.

Представители оппозиции заявляют, что преследование Имамоглу и других критиков Эрдогана политически мотивированы. Однако министерство юстиции раскритиковало тех, кто связывает задержания с Эрдоганом, и настаивает на независимости судебной системы страны.

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