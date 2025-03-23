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ВСУ ликвидировали в Херсонской области роту россиян

  • 23.03.2025, 16:37
  • 2,730
ВСУ ликвидировали в Херсонской области роту россиян

По оккупантам отработала авиация.

Украинская авиация нанесла удар по сводной роте россиян на временно оккупированной территории Херсонской области. Рота обеспечивала переправу для вражеских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Воздушные силы ВСУ 21 марта уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ в оккупированных Днепрянах Херсонской области.

В результате поражения уничтожены вражеские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами.

«Уничтожение перечисленного не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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