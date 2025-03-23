ВСУ ликвидировали в Херсонской области роту россиян 23.03.2025, 16:37

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По оккупантам отработала авиация.

Украинская авиация нанесла удар по сводной роте россиян на временно оккупированной территории Херсонской области. Рота обеспечивала переправу для вражеских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Воздушные силы ВСУ 21 марта уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ в оккупированных Днепрянах Херсонской области.

В результате поражения уничтожены вражеские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами.

«Уничтожение перечисленного не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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