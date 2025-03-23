Прослужат 15 лет и более: с этими авто не спешат расставаться владельцы 6 23.03.2025, 16:44

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иллюстративное фото

Эксперты определили самые надежные модели.

В наше время автомобили постепенно продолжают дорожать. В связи с этим водители стали реже покупать новые авто. Более того, некоторые модели способны прослужить много лет без поломок, из-за чего владельцы не хотят их продавать.

В GOBankingRates на основе рейтинга iSeeCars.com назвали 13 современных автомобилей, с которыми не спешат расставаться их владельцы. По мнению экспертов, эти модели могут прослужить 15 лет и больше без серьезных поломок.

ТОП-13 автомобилей, с которыми не спешат расставаться владельцы:

1 Toyota Highlander Hybrid

2 Toyota Camry Hybrid

3 Toyota Highlander

4 Toyota Tacoma

5 Toyota Prius

6 Honda CR-V

7 Ford Escape Hybrid

8 Toyota RAV4

9 Lexus IS 350

10 Nissan Versa

11 Toyota Tundra

12 Honda Ridgeline

13 Subaru Forester

Toyota Highlander Hybrid оказался лидером этого рейтинга. По словам экспертов, 7% первоначальных владельцев этого гибридного кроссовера владеют им 15 лет и дольше.

Всего в рейтинг вошли 7 моделей Toyota. Это говорит о том, что многие владельцы любят эти автомобили.

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