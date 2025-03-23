Прослужат 15 лет и более: с этими авто не спешат расставаться владельцы

Прослужат 15 лет и более: с этими авто не спешат расставаться владельцы6
- 23.03.2025, 16:44
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Эксперты определили самые надежные модели.
В наше время автомобили постепенно продолжают дорожать. В связи с этим водители стали реже покупать новые авто. Более того, некоторые модели способны прослужить много лет без поломок, из-за чего владельцы не хотят их продавать.
В GOBankingRates на основе рейтинга iSeeCars.com назвали 13 современных автомобилей, с которыми не спешат расставаться их владельцы. По мнению экспертов, эти модели могут прослужить 15 лет и больше без серьезных поломок.
ТОП-13 автомобилей, с которыми не спешат расставаться владельцы:
1 Toyota Highlander Hybrid
2 Toyota Camry Hybrid
3 Toyota Highlander
4 Toyota Tacoma
5 Toyota Prius
6 Honda CR-V
7 Ford Escape Hybrid
8 Toyota RAV4
9 Lexus IS 350
10 Nissan Versa
11 Toyota Tundra
12 Honda Ridgeline
13 Subaru Forester
Toyota Highlander Hybrid оказался лидером этого рейтинга. По словам экспертов, 7% первоначальных владельцев этого гибридного кроссовера владеют им 15 лет и дольше.
Всего в рейтинг вошли 7 моделей Toyota. Это говорит о том, что многие владельцы любят эти автомобили.