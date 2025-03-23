закрыть
23 марта 2025, воскресенье, 18:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Прослужат 15 лет и более: с этими авто не спешат расставаться владельцы

6
  • 23.03.2025, 16:44
  • 5,886
Прослужат 15 лет и более: с этими авто не спешат расставаться владельцы
иллюстративное фото

Эксперты определили самые надежные модели.

В наше время автомобили постепенно продолжают дорожать. В связи с этим водители стали реже покупать новые авто. Более того, некоторые модели способны прослужить много лет без поломок, из-за чего владельцы не хотят их продавать.

В GOBankingRates на основе рейтинга iSeeCars.com назвали 13 современных автомобилей, с которыми не спешат расставаться их владельцы. По мнению экспертов, эти модели могут прослужить 15 лет и больше без серьезных поломок.

ТОП-13 автомобилей, с которыми не спешат расставаться владельцы:

1 Toyota Highlander Hybrid

2 Toyota Camry Hybrid

3 Toyota Highlander

4 Toyota Tacoma

5 Toyota Prius

6 Honda CR-V

7 Ford Escape Hybrid

8 Toyota RAV4

9 Lexus IS 350

10 Nissan Versa

11 Toyota Tundra

12 Honda Ridgeline

13 Subaru Forester

Toyota Highlander Hybrid оказался лидером этого рейтинга. По словам экспертов, 7% первоначальных владельцев этого гибридного кроссовера владеют им 15 лет и дольше.

Всего в рейтинг вошли 7 моделей Toyota. Это говорит о том, что многие владельцы любят эти автомобили.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко