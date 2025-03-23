Гамбит Мерца: Германия запускает историческое перевооружение 23.03.2025, 20:23

1,898

Это игра с суммой в €1 трлн на субъективизацию не только Германии, но и всего ЕС.

Пока Еврокомиссия формулирует окончательную редакцию плана перевооружения Европы, а США с Россией определяются, в какую игру сыграть – карты или хоккей, Фридрих Мерц удивительно быстро действует. Лидер ХДС и вероятный федеральный канцлер Германии разыгрывает сложную комбинацию в политические шахматы. Это игра с суммой в €1 трлн на субъективизацию не только Германии, но и всего ЕС. Эти средства в течение 10 лет Германия, впервые с 1930-х годов взявшаяся за перевооружение армии, направит на укрепление обороны страны. Такие расходы уже обещают быть вдвое больше, чем на финансирование плана Маршалла и воссоединение Германии в 1990-х.

Первая партия сыграна 18 марта на шахматной доске Бундестага, а вторая – 21 в Бундесрате. Обе принесли Мерцу историческую победу. Парламент Германии поддержал его конституционную реформу: долговые ограничения по расходам на укрепление обороны страны полностью сняты. Режим строгой экономии действовал в Германии с 2009–2010 годов и известен как политика «долгового тормоза» (Schuldenbremse). Это значит, что до сих пор страна могла тратить только то, что зарабатывает. Любые займы на уровне земель ограничивались 0,35% ВВП и 1% – для общего государственного долга.

Ирония в том, что идеологи этой политики – представители той же политической силы, что и Мерц. Лидер ХДС/ХСС, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов ее правительства Вольфган Шойбле в разгар кризиса еврозоны и долговой катастрофы в Греции, шантажируя последнюю отказом в финансовой помощи, заставили ее (а за ней Ирландию, Италию, Испанию) урезать выплаты в бюджетах. Политика экономии, которая впоследствии распространилась на весь ЕС, имела политическую подоплеку: Меркель решала «проблему моральной опасности». Ведь крупные финансово-промышленные корпорации Германии не хотели больше платить за благополучие других стран – членов ЕС. Ради этого тогда под угрозой оказалось единство еврозоны.

А сейчас лидер ХДС Фридрих Мерц, до сих пор последовательно отрицавший отмену долговых ограничений, поспешил сыграть гамбит. Жертвой в этой партии может стать частичная поддержка поклонников немецких консерваторов. На это у него несколько причин.

Первая причина – политическая.

Через несколько дней в Германии парламент заработает в новом составе. И в нем «блокирующий пакет акций» будет в руках правой «Альтернативы для Германии» (AfD) и ее зеркала в левом крыле – Die Linke, пытавшихся остановить вооружение Бундесвера через Федеральный конституционный суд. Ни разрешение суда на изменение конституции, ни поддержка близких к ХДС/ХСС социал-демократов не могли обеспечить Мерцу необходимых для этого ⅔ голосов. После обвинений со стороны «Зеленых» в создании «ящика сокровищ для ХДС» Мерцу пришлось пойти на «большой компромисс». Он стоил ему €100 млрд на «зеленый переход» и «углеродную нейтральность», которые «Зеленые» фактически вынули из нового 500-миллиардного спецфонда на модернизацию довольно устаревшей в Германии инфраструктуры.

Вторая причина – экономическая.

Марио Драги определил две слабости, на которых основывается комфортная и безопасная жизнь ЕС. Одна из них – дешевый российский газ. Отказ от него с началом войны в Украине, а вдобавок – инфляция, волатильность мировых рынков и перерывы в цепях энергетических поставок привели к рецессии в Германии. По данным федерального Destatis, в 2022 году ВВП страны снизился почти на 1,4%, а в 2023-м и в 2024 году стабильно демонстрировал «минус» еще на 0,3% и 0,2%.

План Мерца – использовать фискальные возможности и убить сразу «двух зайцев»: запустить рост немецкой промышленности, продукция которой будет конкурировать с Китаем и США, и загрузить оборонные мощности, обеспечив перевооружение страны. Беспрецедентный объем средств, которые он планирует привлечь, сняв долговые пределы, будет направлен на развитие ОПК, инфраструктуры, разведки и кибербезопасности.

Рынок, напуганный внешней политикой Трампа, его поддержал: прибыльность как европейских бондов, так и акций, в частности немецких концернов ОПК, впервые за 10 лет продемонстрировали новый рекорд роста. На фоне эйфории вопрос неотвратимого увеличения налогов пока остался за кулисами. Как и не услышанными остались голоса немецких экономистов, заявивших в Бундестаге об угрозе роста немецкого государственного долга на протяжении 10 лет до уровня 90% ВВП и процентных ставок по всем европейским облигациям. Потому что Мерц понимает: действовать надо сейчас.

Третья причина – геополитическая.

Вторая слабость Европы, по отчету Драги, – зависимость Европы от гарантий безопасности США. Представленный в Брюсселе на этой неделе стратегический документ ЕС о будущем безопасности свидетельствует, что в Европе уже хорошо осознали: полагаться придется преимущественно на собственные силы, а Россия – реальная и главная угроза не только Украине, а всему континенту.

Но пока Европа считает, как отмена политики фискальных ограничений увеличит общий долг, Мерц использует окно возможностей. Его цель – восстановить утраченные Германией позиции лидера и полиси-мейкера ЕС. Есть еще одна причина, которая сейчас вызывает в ЕС беспокойство, – стремительный рост экономики Германии предоставит ей неконкурентные преимущества перед другими странами-членами. И если Францию, которая видит в этом возможности для своих компаний, это устраивает, то Италию и Испанию – нет.

На этой европейской шахматной доске Украина все еще в фокусе внимания: новая стратегия перевооружения Европы предполагает увеличение для нас военной помощи, а план Мерца – выделение на укрепление украинской обороноспособности дополнительных €3 млрд. Но этот фокус внимания следует переключать от помощи и расходов по финансированию совместных проектов и инвестиций в обороноспособность Европы, частью которой будет Украина. Для этого у нас должна быть своя стратегия.

Елена Зеркаль, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com