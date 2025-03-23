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В МВД Литвы сделали заявление по новым ограничениям для белорусов

  • 23.03.2025, 20:34
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В МВД Литвы сделали заявление по новым ограничениям для белорусов

Предложенные меры могут оказаться трудно реализуемыми.

Министерство внутренних дел Литвы выразило обеспокоенность планами консерваторов по дальнейшему ужесточению ограничений для граждан Беларуси и России. Ведомство предупреждает, что предложенные меры создадут значительную нагрузку на Службу охраны государственной границы и Департамент миграции, а в некоторых случаях могут оказаться трудно реализуемыми, пишет Delfi.

Одно из главных предложений консерваторов — аннулирование временного вида на жительство (ВНЖ) для граждан Беларуси и России, если они выезжали на родину более одного раза за три месяца. Однако в МВД считают, что такой контроль будет сложно организовать.

«Государственная пограничная служба не сможет отследить, если человек въезжает в Литву через другую страну ЕС, например Польшу. А Департамент миграции не сможет проверить, сколько раз он пересек границу Евросоюза», — заявила заместитель министра внутренних дел Алиция Щербайте.

Еще одно предложение — отмена подачи новых заявлений на ВНЖ для белорусов. В настоящий момент Литва уже приостановила прием таких заявлений от граждан России (за исключением обладателей шенгенских виз и тех, у кого уже есть литовский ВНЖ). Теперь консерваторы хотят распространить эту меру и на белорусов. По мнению экспертов, такой шаг фактически лишит их возможности получить новый вид на жительство, а это противоречит европейскому законодательству.

В частности, ЕС требует сохранять право на воссоединение семей, а также не ограничивать переезд высококвалифицированных специалистов. Кроме того, под вопросом оказалась возможность граждан Беларуси и России, проживших в Литве два года, пригласить сюда родственников. Консерваторы предлагают ужесточить правила, но в МВД предупреждают, что такие изменения могут привести к юридическим проблемам.

На данный момент Сейм Литвы уже продлил национальные санкции против граждан России и Беларуси до 2026 года, однако новые ограничения пока остаются на стадии обсуждения. Консерваторы настаивают, что меры будут «сбалансированными» и «не создадут неудобств» для жителей страны. В то же время МВД, Департамент миграции и Государственная пограничная служба указывают на сложности в реализации этих инициатив и возможные правовые коллизии.

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