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Эксперт: Кремль боится ударов по НПЗ

  • 23.03.2025, 22:53
Эксперт: Кремль боится ударов по НПЗ

Они для России являются болезненными.

Путин не соглашается на перемирие, но для РФ чувствительными остаются удары по объектам нефтяной отрасли. В связи с этим российский диктатор по этим объектам и предложил приостановить удары в рамках прекращения огня. Таким мнением в эфире телеканала FREEДОМ поделился основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он напомнил, что Украина изначально в переговорном процессе предлагала вариант идти от простого к сложному. То есть сначала приостановить ведение боевых действий в воздухе и на море. 

«Однако американцы рассматривали и решили «быка за рога брать» — предложили прекратить огонь полностью во всех сферах, с чем Украина согласилась. Это также было предложено Путину. Но ему сейчас, как он думает, не до этого. У него наступательный порыв [на фронте], ему надо легитимизировать, скажем так, свои конституционные дела с четырьмя украинскими областями. Поэтому, в принципе, Путин и не соглашается на перемирие, с одной стороны, в этих трех сферах», — отметил Романенко. 

А вот то, что для него наиболее чувственно, от чего россияне серьезно страдают в последнее время, — от ударов Сил обороны по нефтеперерабатывающим заводам. И всем объектам, что связаны с выработкой, хранением и эксплуатацией горюче-смазочных материалов, дополнил спикер. 

«Здесь у них серьезные потери, в связи с чем Путин именно по этим объектам и предложил приостановить действия. По итогам переговоров телефонных Трампа с Путиным было заявлено о прекращении ударов по объектам энергетики и инфраструктуры. Но вот инфраструктура — это очень широкое понятие, хотя и энергетика тоже в него входит. И по этому поводу президент Украины также выступал. Мы составляем список и на следующей неделе будут, очевидно, эти вопросы рассматриваться», — сказал Романенко. 

По его мнению, пока что можно наблюдать ситуацию о заявлениях США «по максимуму» и реализацию прекращения огня «по минимуму» со стороны россиян. 

«И все это еще необходимо легитимизировать и ввести в действие. Это очень непростой процесс», — дополнил гость эфира.

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