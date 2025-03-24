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Минчанка после спектакля театра из «ЛНР»: Слава Украине!

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  • 24.03.2025, 9:25
  • 18,136
Минчанка после спектакля театра из «ЛНР»: Слава Украине!

Героический поступок.

В Минске гастролирует театр из оккупированной россиянами Луганской области Украины. В воскресенье на сцене Белгосфилармонии давали рок-оперу «Распятая юность».

Одна из женщин после спектакля выкрикнула лозунг «Слава Украине!».

«Распятая юность» повествует о подпольной организации «Молодая гвардия», которую в 1942 году во время немецкой оккупации организовала молодежь из украинского города Краснодон.

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