Минчанка после спектакля театра из «ЛНР»: Слава Украине! 15 24.03.2025, 9:25

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Героический поступок.

В Минске гастролирует театр из оккупированной россиянами Луганской области Украины. В воскресенье на сцене Белгосфилармонии давали рок-оперу «Распятая юность».

Одна из женщин после спектакля выкрикнула лозунг «Слава Украине!».

«Распятая юность» повествует о подпольной организации «Молодая гвардия», которую в 1942 году во время немецкой оккупации организовала молодежь из украинского города Краснодон.

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