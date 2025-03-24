Лукашенко сдаст Карпенкова? 10 Кирилл Иванов

24.03.2025, 8:11

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Николай Карпенков

Милицейский генерал может стать громоотводом.

Замминистра внутренних дел Николай Карпенков снова заговорил о падающих на территории Беларуси беспилотниках. По его словам, такие инциденты «происходят практически каждую неделю».

При этом милицейский генерал убежден, что «Бог охраняет Республику Беларусь». Правда, называя населенные пункты, которым так «повезло», он исковеркал их названия:

— Вот сколько они в полях падали — столько они взрывались. Но сколько они падали в населенных пунктах — Лойники, в Хоеве, — вы знаете, они не взрываются. Они вот прямо между домов, вот, падают, на дорогу падают, до дома остается 50−60 метров. И, вы знаете, они не детонируют.

Карпенков рассказал о сложностях работы служб разминирования. Рассказ получился путанным, ясности он не добавляет, разве что тревожности:

— И вот невозможно разобраться в этом дроне — в нем есть самоликвидатор, поставлен он, получается, на самоуничтожение в отчете или нет. Без человека это решить невозможно. И везде местность такая — робот не отправишь, ничего не сделаешь.

Пояснил замминистра и то, какие «сюрпризы» таят в себе упавшие беспилотники. По его словам, к дрону сапер в специальном костюме «подносит рентген» и смотрит, что находится внутри корпуса — осколочно-фугасный или термобарический заряд. Позже дроны оттаскивают и взрывают.

— Какие-то дроны сбиваются, а какие-то дроны залетают, и мы потом их разминируем, ну, это война, это последствия того, что происходит в нашем южном приграничье, — обрисовал картину в целом Карпенков, оставив при этом ряд вопросов без ответа.

Во-первых, милицейский начальник так и не назвал приналежность незванных гостей. Что-то подсказывает, что при наличии веских доказательств того, что часть из них принадлежит ВСУ, об этом уже давно бы трубила пропаганда. И если это не украинские дроны, то нужно ли напоминать, чьи они тогда? Но об этом Карпенков считает за лучшее не распространяться.

Во-вторых, слышать от профессионального военного о «чуде» и «везении», мол, беспилотники только в поле взрываются — это не только вопрос профпригодности автора таких мыслей, но вопрос доверия к людям, которые по долгу службы не должны допускать подобные инциденты.

В-третьих, почему именно Карпенков сигнализирует о проблеме российских дронов в белорусском небе? К слову, его заявления на эту тему неохотно публикует госпресса.

В недавнем большом интервью лукашенковской «СБ. Беларусь сегодня» об этом ни слова. Госагентство БЕЛТА до сих пор не процитировало цитируемое выше интервью замминистра. Да, оно было опубликовано не ведущими гостелеканалами, а пресс-службой внутренних войск.

Не станет ли Карпенков «громоотводом» в случае, если божеское везение c «шахедами» закончится?

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»

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