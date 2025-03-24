Польша депортировала более 200 граждан Беларуси
- 24.03.2025, 10:21
Они нарушили законы страны.
Польша депортировала более 200 граждан Беларуси (в статье называются две цифры — 220 и 240 человек), которые угрожали «безопасности и общественному порядку», сообщает Rzeczpospolita.
Они нарушили законы страны, были осуждены за самые разнообразные правонарушения (за драки, вождение в состоянии алкогольного опьянения, перевозку мигрантов и т. д.).
За два месяца из Польши депортировали более 1300 иностранцев (в прошлом году за тот же период выслали 700 человек). Среди них больше всего граждан Грузии (260), Беларуси и Молдовы (150). Депортировали более 80 украинцев.
Издание подчеркивает, что в прошлом году за тот же период из Польши депортировали 100 белорусов. Число депортированных увеличилось после проверки выдачи гуманитарных виз.