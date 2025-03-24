Израиль ликвидировал «премьер-министра» ХАМАСа 24.03.2025, 11:02

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Коллаж: Информатор, Getty Images

Удар был нанесен с помощью высокоточного боеприпаса.

В воскресенье, 23 марта, в результате авиаудара армии Израиля по югу сектора Газа был ликвидирован высокопоставленный член политического бюро ХАМАС Исмаил Бархум.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Израиль сообщил, что нанес удар по больнице Насера в Хан-Юнисе на юге Газы, в результате которого погиб Бархум, которого назвали «ключевым террористом ХАМАС». В ХАМАС подтвердили его смерть и отметила, что он находился на лечении после ранений, полученных во время предыдущего обстрела.

Министр обороны Израиля Йоав Кац, в своем заявлении приветствовал ликвидацию Бархума, отметив, что он был «новым премьер-министром ХАМАС в Газе, который заменил Иссама Даалиса, предыдущего премьер-министра, ликвидированного несколько дней назад».

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