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В Литве высказались об официальном переименовании Беларуси

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  • 24.03.2025, 14:59
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В Литве высказались об официальном переименовании Беларуси

«Решают не лингвисты, не политики, а общество».

В Литве могут изменить официальное название Беларуси — Baltarusia вместо ныне существующего Baltarusija, однако это требует согласования с Министерством иностранных дел страны и общественного консенсуса. Такое мнение высказала председательница Государственной комиссии по литовскому языку Виолета Мейлюнайте, пишет LRT.

На Вильнюсской книжной ярмарке прошла дискуссия о возможном переименовании России: вместо теперешнего литовского названия Rusija предлагается вариант Rosija.

Так, профессор Исторического факультета Вильнюсского университета Альфредас Бумблаускас отметил, что нельзя позволить современной России узурпировать название «русь» — в том числе потому, что оно связано и с белорусскими землями. Он сообщил, что исторически термин «русские» не относился исключительно к населению современной России, а в Великом княжестве Литовском, куда входили территории современной Беларуси, проживали русины — предки современных белорусов и украинцев.

Ученый привел в пример издание Пражской Библии 1517 года Франциска Скорины, которую первопечатник назвал «Русской Библией» (по-литовски — Biblija Rus’ka).

Председательница Государственной комиссии по литовскому языку Виолета Мейлюнайте также высказала мнение о возможном переименовании Беларуси. В Литве официально используется термин Baltrarusija, но некоторые предлагают изменить его на Baltarusia. По ее словам, это невозможно без согласования с литовским МИД.

— Мы можем обсудить любые варианты, но ничего не решим, потому что переименование государств не происходит без участия Министерства иностранных дел. В своем кругу мы можем придумать какие угодно названия <…>. И кто знает, может, одно из них в итоге станет официальным, — сказала Мейлюнайте.

Она добавила, что Государственная комиссия по литовскому языку поддерживает использование для Беларуси и такого традиционного литовского названия, как Gudija (так же как Karaliaučius — для российского Калининграда, бывшего Кенигсберга, Tilžė — для Советска, бывшего Тильзита).

— Но вопрос в другом — используем ли мы их? Мы это утвердили, договорились, но в реальности не делаем, — подчеркнула Мейлюнайте.

Экспертка также привела пример Грузии, для которой литовском языке существуют два официальных названия: собственно Грузия и Сакартвело (самоназвание этой страны).

— Решают не лингвисты, не политики, а общество. Поэтому и существуют оба варианта, чтобы люди сами выбирали, какое название больше соответствует сути, — пояснила она.

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