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«Людям нравится, благодарят за позитив, хвалят репертуар»

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  • 24.03.2025, 20:14
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«Людям нравится, благодарят за позитив, хвалят репертуар»

Поющий кондуктор из Могилева рассказал о своих концертах в автобусе.

В TikTok вирусится ролик, снятый в одном из троллейбусов Могилева. Мужчина с бейджем кондуктора задорно поет «Белые розы» под включенный на телефоне минус и явно не стесняется камеры.

Пассажиры реагируют с улыбкой, но все-таки слегка настороженно: ну, что поделать, не принято у белорусов веселиться при всех даже в солнечный весенний день. Да еще и в форме работника официального ведомства. Кондуктор тем временем сияет улыбкой и, пританцовывая, ходит по салону, пишет «Онлайнер».

Неизвестно, что заставило мужчину устроить спонтанный сеанс караоке в общественном транспорте. Но, судя по десяткам комментариев местных жителей, подобное он делает не впервые. Могилевчане пишут, мол, не раз уже ездили с ним в одном салоне и всякий раз выходили на своей остановке с приподнятым настроением, а еще просят автопарк выписать позитивному сотруднику премию.

«Нам бы в Минск его, а то все контролеры здесь ходят угрюмые», — написал кто-то и такое. Что ж, ждем на гастролях в «сотке».

Спустя несколько дней после того, как ролик с поющим кондуктором разлетелся по соцсетям, мужчину разыскали журналисты издания «Могилев. Онлайн». Героя TikTok зовут Виктор, ему 50 лет. Обилечивать пассажиров он начал пару лет назад и поначалу, что удивительно, даже стеснялся новой профессии — теперь-то так и не скажешь.

— После сокращения с другой работы нужно было за что-то жить, как-то зарабатывать. Пошел в кондукторы. Скажу честно: сразу было немного стыдно, боялся, что на меня посмотрят как-то не с той стороны, не так поймут. Было некомфортно. Но зато сейчас я самый комфортный человек.

По поводу импровизированных концертов на работе, рассказывает Виктор, претензий от начальства автопарка не было — наоборот, все хвалят и поддерживают. А вот от пассажиров негатив иногда встречается. Но кондуктор реагирует на него спокойно: просят выключить музыку — выключает.

— Но такое бывает редко. Чаще людям нравится, благодарят за позитив, хвалят репертуар. Очень многие пассажиры заходят в салон и сразу здороваются, узнают. Ну не то что узнают, это мы просто дружим всем городом, если так разобраться.

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