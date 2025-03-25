Итоги переговоров с РФ: у Трампа анонсировали позитивное заявление 4 25.03.2025, 8:25

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Проект отправлен в Москву и Вашингтон для одобрения.

Переговоры представителей США и РФ, которые были сосредоточены на попытках достичь соглашения о прекращении огня в Черном море, были представлены Вашингтоном как шаг в усилиях президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

Источник Reuters в Белом доме сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде наблюдается прогресс и что «позитивное заявление» ожидается «в ближайшем будущем».

Российский источник сообщил Reuters, что переговоры завершились поздно вечером в понедельник, и проект совместного заявления был отправлен в Москву и Вашингтон для одобрения, и стороны намерены опубликовать его уже сегодня.

Ранее в понедельник Трамп перечислил другие вопросы, которые были на повестке дня помимо Черного моря: «Мы сейчас говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, владении электростанциями».

Напомним, Россия не согласилась на предложенное Трампом 30-дневное перемирие. заявила, что готова прекратить атаки только на энергетическую инфраструктуру Украины.

Переговоры в Саудовской Аравии

23 марта в Эр-Рияде прошли переговоры украинских и американских делегаций. После них министр обороны Рустем Умеров сообщил, что диалог был эффективным.

После переговоров представителей США и РФ, которые вчера проходили целый день, стало известно, что украинская делегация останется в Саудовской Аравии еще на один день, чтобы встретится с американскими коллегами.

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