закрыть
25 марта 2025, вторник, 9:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Итоги переговоров с РФ: у Трампа анонсировали позитивное заявление

4
  • 25.03.2025, 8:25
  • 3,850
Итоги переговоров с РФ: у Трампа анонсировали позитивное заявление

Проект отправлен в Москву и Вашингтон для одобрения.

Переговоры представителей США и РФ, которые были сосредоточены на попытках достичь соглашения о прекращении огня в Черном море, были представлены Вашингтоном как шаг в усилиях президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

Источник Reuters в Белом доме сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде наблюдается прогресс и что «позитивное заявление» ожидается «в ближайшем будущем».

Российский источник сообщил Reuters, что переговоры завершились поздно вечером в понедельник, и проект совместного заявления был отправлен в Москву и Вашингтон для одобрения, и стороны намерены опубликовать его уже сегодня.

Ранее в понедельник Трамп перечислил другие вопросы, которые были на повестке дня помимо Черного моря: «Мы сейчас говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, владении электростанциями».

Напомним, Россия не согласилась на предложенное Трампом 30-дневное перемирие. заявила, что готова прекратить атаки только на энергетическую инфраструктуру Украины.

Переговоры в Саудовской Аравии

23 марта в Эр-Рияде прошли переговоры украинских и американских делегаций. После них министр обороны Рустем Умеров сообщил, что диалог был эффективным.

После переговоров представителей США и РФ, которые вчера проходили целый день, стало известно, что украинская делегация останется в Саудовской Аравии еще на один день, чтобы встретится с американскими коллегами.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко