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Режим оставил белорусов без электронных рецептов и больничных

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  • 25.03.2025, 12:34
  • 2,024
Режим оставил белорусов без электронных рецептов и больничных

Западная компания разорвала контракт с Минздравом.

Запуск национальной системы электронного здравоохранения, анонсированный еще на 2022 год, сорвался из-за участия режима Лукашенко в войне против Украины и последующих санкций ЕС. Разработчики ищут нового исполнителя, а проект сейчас перекладывают на бюджетные средства, сообщает «Белсат».

Национальная система электронного здравоохранения должна была стать современным инструментом, который объединил бы все медицинские данные о пациентах Беларуси в одной базе. Проект предусматривал запуск сайта и мобильного приложения, через которые белорусы получили бы доступ к электронным рецептам, больничным листам и личной истории лечения.

В 2022 году Министерство здравоохранения Беларуси заключило контракт на сумму более 57 миллионов долларов с хорватским филиалом шведской компании Ericsson Nikola Tesla, напоминает DW. Однако после введения Евросоюзом санкций против действующей власти компания решила разорвать контракт.

Сейчас Минздрав пытается найти нового подрядчика и вынужден финансировать проект исключительно за счет бюджетных средств, так как ранее финансирование обеспечивал Международный банк реконструкции и развития. Сроки запуска системы пока остаются неопределенными.

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