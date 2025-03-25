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В больницах Гомеля появились странные плакаты

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  • 25.03.2025, 16:57
  • 2,902
В больницах Гомеля появились странные плакаты

Посетителей призывают связаться с российской ФСБ.

В одном из медучреждений Гомеля читательница «Флагштока» обнаружила плакаты, на которых перечислены российские спецслужбы, в том числе и Федеральная служба безопасности — российский правопреемник советского КГБ.

Один из плакатов при эвакуации среди необходимых вещей призывает взять российский паспорт.

Как оказалось, это не просто невнимательность персонала отдельного медучреждения. Такие плакаты закупаются систематически не только в Гомельской области, но по всей Беларуси.

Плакаты с рекомендацией связываться с российской спецслужбой покупали самые разные медучреждения: медики, ВУЗы, райисполкомы, Мингорисполком, Фонд социального страхования и даже Комитет госконтроля.

Через сервисы госзакупок в 2024 году российские плакаты с названием «Терроризм — угроза обществу», закупались как минимум 15 раз. 

В Беларуси такие плакаты просто не выпускаются.

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