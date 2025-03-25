Новый Бундестаг Германии: пять удивительных фактов 25.03.2025, 17:50

От пророссийской оппозиции до экстремальных возрастных различий.

Новый Бундестаг Германии начал свою работу после выборов 23 февраля, и уже сейчас он привлекает всеобщее внимание. Вот пять его основных особенностей, пишет издание Politico (перевод — сайт Charter97.org):

Радикальные силы могут блокировать важные реформы

Партия ультра правого фланга Альтернатива для Германии (AfD) и социалистическая левая партия (Die Linke) контролируют более трети мест, что дает им возможность блокировать любые конституционные изменения, требующие двух третей голосов. Эти партии уже отвергли предложенную Олафом Шольцем бюджетную реформу, продемонстрировав свою власть в парламенте.

AfD становится основной оппозиционной силой

AfD, с ее пророссийской и антииммиграционной повесткой, теперь — вторая по величине партия в Бундестаге. Это положение дает больше влияния, финансовых ресурсов и возможностей продвигать свою программу.

Гендерный дисбаланс в Бундестаге

В новом составе Бундестага женщин менее трети, что немного меньше, чем в предыдущем созыве. Больше всего женщин среди депутатов партии «Зеленые» (Bündnis 90/Die Grünen), тогда как в AfD их всего около 10%, что делает эту фракцию самой «мужской».

Политические «династии» в ХДС

Несколько новых депутатов от ХДС — это члены известных политических династий, например, Йоханнес Волкман — внук бывшего канцлера Гельмута Коля, а также дочь бывшего высокопрофильного политика Вольфганга Бошбаха Каролина Бошбах. Это говорит о том, насколько в Германии до сих пор сильны политические родственные связи.

Возрастные различия среди депутатов Бундестага

В Бундестаге теперь представлены депутаты разных возрастных категорий — от 23-летнего Люка Хосса от «Зеленых» до 84-летнего Александра Гауланда из AfD. Семь из десяти самых старых депутатов принадлежат AfD, а шесть из самых молодых придерживаются левых взглядов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com