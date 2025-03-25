Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из Литвы 25.03.2025, 22:04

1,706

Каких именно.

Режим Лукашенко продлил запрет на ввоз товаров из Литвы.

Соответствующее постановление подписано 25 марта.

Ограничение будет действовать до 1 октября 2025 года. Напомним, сам запрет впервые был введен в марте 2024-го.

Данная мера распространяется на ряд продуктов массового спроса.

К примеру, на воду, пиво, вино, сусло виноградное, вермуты, напитки сброженные, спирт этиловый, уксуса.

Также под ограничение попали шины и покрышки резиновые, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств.

Эти товары нельзя ввозить из Литвы для реализации на территории Беларуси, независимо от страны их происхождения.

При этом ограничения не распространяются на продукцию из списка:

если это товары для личного пользования

если их изъяли, арестовали, конфисковали или обратили в доход государства по другим причинам

если их задержали таможенные органы, но товары оказались не востребованы в срок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com