закрыть
25 марта 2025, вторник, 23:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из Литвы

  • 25.03.2025, 22:04
  • 1,706
Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из Литвы

Каких именно.

Режим Лукашенко продлил запрет на ввоз товаров из Литвы.

Соответствующее постановление подписано 25 марта.

Ограничение будет действовать до 1 октября 2025 года. Напомним, сам запрет впервые был введен в марте 2024-го.

Данная мера распространяется на ряд продуктов массового спроса.

К примеру, на воду, пиво, вино, сусло виноградное, вермуты, напитки сброженные, спирт этиловый, уксуса.

Также под ограничение попали шины и покрышки резиновые, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств.

Эти товары нельзя ввозить из Литвы для реализации на территории Беларуси, независимо от страны их происхождения.

При этом ограничения не распространяются на продукцию из списка:

если это товары для личного пользования

если их изъяли, арестовали, конфисковали или обратили в доход государства по другим причинам

если их задержали таможенные органы, но товары оказались не востребованы в срок.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко