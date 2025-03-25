Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из Литвы
- 25.03.2025, 22:04
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Каких именно.
Режим Лукашенко продлил запрет на ввоз товаров из Литвы.
Соответствующее постановление подписано 25 марта.
Ограничение будет действовать до 1 октября 2025 года. Напомним, сам запрет впервые был введен в марте 2024-го.
Данная мера распространяется на ряд продуктов массового спроса.
К примеру, на воду, пиво, вино, сусло виноградное, вермуты, напитки сброженные, спирт этиловый, уксуса.
Также под ограничение попали шины и покрышки резиновые, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств.
Эти товары нельзя ввозить из Литвы для реализации на территории Беларуси, независимо от страны их происхождения.
При этом ограничения не распространяются на продукцию из списка:
если это товары для личного пользования
если их изъяли, арестовали, конфисковали или обратили в доход государства по другим причинам
если их задержали таможенные органы, но товары оказались не востребованы в срок.