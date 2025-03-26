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Алексей Протас вышел на первое место по голевым передачам среди белорусов за один регулярный сезон в НХЛ

  • 26.03.2025, 10:28
Алексей Протас вышел на первое место по голевым передачам среди белорусов за один регулярный сезон в НХЛ
Алексей Протас

Еще одно достижение форварда.

Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас сделал голевую передачу в матче против «Виннипега» (2:3 ОТ), пишет hockey.by.

Этот ассист стал 35-м для Протаса в нынешнем сезоне. Форвард вышел на первое место среди белорусов по голевым передачам в одном регулярном чемпионате. Алексей обошел Владимира Цыплакова, у которого в сезоне 1997/1998 было 34 голевые передачи.

Напомним, ранее Протас стал лучшим белорусом в НХЛ по очкам за один сезон.

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