Алексей Протас вышел на первое место по голевым передачам среди белорусов за один регулярный сезон в НХЛ
- 26.03.2025, 10:28
Еще одно достижение форварда.
Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас сделал голевую передачу в матче против «Виннипега» (2:3 ОТ), пишет hockey.by.
Этот ассист стал 35-м для Протаса в нынешнем сезоне. Форвард вышел на первое место среди белорусов по голевым передачам в одном регулярном чемпионате. Алексей обошел Владимира Цыплакова, у которого в сезоне 1997/1998 было 34 голевые передачи.
Напомним, ранее Протас стал лучшим белорусом в НХЛ по очкам за один сезон.