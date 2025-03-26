В популярном генераторе субтитров появился белорусский язык 2 26.03.2025, 10:46

Этого добивались пользователи программы.

В мобильном приложении Сaptions появился белорусский язык, сообщает «Еврорадио».

Сaptions — программа для автоматического добавления субтитров на созданное видео с помощью искусственного интеллекта. Белорусские пользователи приложения давно просили добавить наш язык в список тех, на которых можно создавать субтитры.

В конце концов в Сaptions появилось сообщение: «Мне приятно объявить, что сейчас мы поддерживаем белорусский язык. Искренне благодарим Вас за голосование и терпение!»

Теперь каждый пользователь Сaptions имеет возможность не только в два клика создавать субтитры на белорусском языке, но и переводить на белорусский язык видео, озвученные на английском, немецком и других языках.

Кстати, на платформе change.org сейчас собирают подписи за то, чтобы белорусский язык появился в Kindle Direct Publishing.

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