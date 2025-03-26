закрыть
26 марта 2025, среда, 12:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В популярном генераторе субтитров появился белорусский язык

2
  • 26.03.2025, 10:46
В популярном генераторе субтитров появился белорусский язык

Этого добивались пользователи программы.

В мобильном приложении Сaptions появился белорусский язык, сообщает «Еврорадио».

Сaptions — программа для автоматического добавления субтитров на созданное видео с помощью искусственного интеллекта. Белорусские пользователи приложения давно просили добавить наш язык в список тех, на которых можно создавать субтитры.

В конце концов в Сaptions появилось сообщение: «Мне приятно объявить, что сейчас мы поддерживаем белорусский язык. Искренне благодарим Вас за голосование и терпение!»

Теперь каждый пользователь Сaptions имеет возможность не только в два клика создавать субтитры на белорусском языке, но и переводить на белорусский язык видео, озвученные на английском, немецком и других языках.

Кстати, на платформе change.org сейчас собирают подписи за то, чтобы белорусский язык появился в Kindle Direct Publishing.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко