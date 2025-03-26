Рубио назвал страны Балтии идеальными союзниками 1 26.03.2025, 10:53

1,882

Марко Рубио

25 марта состоялся визит министров стран Балтии в Вашингтон.

Министры иностранных дел стран Балтии в ходе визита в Вашингтон 25 марта встретились с госсекретарем США Марко Рубио. Во время встречи обсуждались важные для безопасности стран Балтии вопросы и война между Украиной и Россией. Визит министров стран Балтии в Вашингтон состоялся по приглашению Рубио.

Рубио высоко оценил сотрудничество стран Балтии и особенно их вклад в оборону, передает латвийская служба rus.lsm.lv.

Он также получил приглашение посетить страны Балтии.

После встречи в разговоре с латвийскими общественными СМИ глава МИД Латвии Байба Браже отметила, что во время переговоров прозвучало полное подтверждение стратегического партнерства и со стороны стран Балтии, и со стороны США.

«Мы, как сказал Рубио, идеальное союзники во всех сферах – и в отношении к США, и в отношении вложений в оборону, в энергетическую независимость, в отношении евроатлантического сотрудничества, деятельности Китая в киберпространстве», – сказала Браже.

На вопрос, осталось ли у нее ощущение, что США прислушиваются к странам Балтии и Рубио понимает обеспокоенность в отношении безопасности, Браже ответила: «Да, однозначно».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com