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США перебрасывают к берегам Ирана и Йемена «оружие Судного дня»

  • 26.03.2025, 11:07
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США перебрасывают к берегам Ирана и Йемена «оружие Судного дня»

Большая группа бомбардировщиков-невидимок направляется к острову Диего-Гарсия.

Трамп приставил нож к горлу Аятоллы Хаменеи: большая группа бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit, которые есть только у США, и которые называют «оружием Судного дня», направляется к острову Диего-Гарсия в Индийском океане, расположенном в досягаемости Ирана и Йемена.

Об этом рассказал в ночь на среду, 26 марта, сайт «Маарив». Бомбардировщики были замечены на пути к острову. На спутниковых снимках видно, что за последние 48 часов на стратегической британской территории, которая в прошлом неоднократно служила плацдармом для атак США на Ближнем Востоке из-за близости к Ирану и Йемену, было размещено не менее трех транспортных самолетов C-17 и 10 самолетов-заправщиков.

Помимо этого, на общедоступных аудиозаписях были слышны переговоры экипажей двух бомбардировщиков B-2 с позывными Pitch 11 и Pitch 14 с авиадиспетчерами в Австралии. Команда Pitch 11 также подтверждает присутствие третьего бомбардировщика. Судя по всему, все трио дозаправлялось в воздухе над Австралией, двигаясь на запад.

Четвертый бомбардировщик B-2 с позывным Pitch 13 вчера приземлился на авиабазе Хикам на Гавайях, объявив о чрезвычайной ситуации в полете. Характер чрезвычайной ситуации остался неизвестным. Дополнительные записи управления воздушным движением указывают на то, что с авиабазы Уайтмен в Миссури в Диего-Гарсию вылетели дополнительные бомбардировщики B-2 с позывным «Абба», также направлявшиеся в Диего-Гарсию. В Уайтмене базируются 20 бомбардировщиков B2.

Эскалация произошла на фоне новой волны американских атак против хуситов, и участившихся предупреждений в адрес Ирана со стороны администрации Трампа относительно поддержки йеменских боевиков и ядерных амбиций. В ночь на среду, 26 марта из Йемена сообщили о 17 атаках ВВС США.

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