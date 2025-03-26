Экс-подполковник ГУБОПиК теперь может следить за гражданами Беларуси и Польши

Экс-подполковник ГУБОПиК теперь может следить за гражданами Беларуси и Польши14
- 26.03.2025, 13:35
- 4,198
Бывший «министр» Тихановской открыл детективное агентство.
В Польше зарегистрировано детективное агентство «Рекс». Его открыл экс-подполковник белорусского ГУБОПиКа, бывший «министр» в так называемом кабинете Тихановской Александр Азаров. Данные об этом содержатся в официальном польском судебном реестре организаций (KRS). На это обратил внимание Telegram-канал «Водители’97».
В правление компании также входят экс-подполковник ГУБОПиК Станислав Лупоносов и жена Азарова Татьяна.
Агентство, судя по документам, будет заниматься детективными и охранными услугами — фактически следить за гражданами Беларуси и Польши.
Отметим, белорусские добровольцы обвиняли подполковника ГУБОПиК Азарова в пытках и давлении во времена его службы начальником департамента этой карательной структуры. Азаров — автор скандального «плана перамога», который привел к масштабным задержаниям активистов в Беларуси.