Экс-подполковник ГУБОПиК теперь может следить за гражданами Беларуси и Польши 14 26.03.2025, 13:35

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Александр Азаров

Фото: «Зеркало»

Бывший «министр» Тихановской открыл детективное агентство.

В Польше зарегистрировано детективное агентство «Рекс». Его открыл экс-подполковник белорусского ГУБОПиКа, бывший «министр» в так называемом кабинете Тихановской Александр Азаров. Данные об этом содержатся в официальном польском судебном реестре организаций (KRS). На это обратил внимание Telegram-канал «Водители’97».

В правление компании также входят экс-подполковник ГУБОПиК Станислав Лупоносов и жена Азарова Татьяна.

Агентство, судя по документам, будет заниматься детективными и охранными услугами — фактически следить за гражданами Беларуси и Польши.

Отметим, белорусские добровольцы обвиняли подполковника ГУБОПиК Азарова в пытках и давлении во времена его службы начальником департамента этой карательной структуры. Азаров — автор скандального «плана перамога», который привел к масштабным задержаниям активистов в Беларуси.

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