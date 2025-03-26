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Подвесной мост в Мостах вызвал удивление у белорусов

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  • 26.03.2025, 18:14
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Подвесной мост в Мостах вызвал удивление у белорусов

К реализации задумки со стеклянными пролетами есть вопросы.

Во время реконструкции власти Гродненской области пообещали, что 10 метров самого длинного подвесного моста в стране будут стеклянными. Белорусы попали на объект до официального открытия и показали, как в итоге реализовали задумку, пишет hrodna.life.

Белорус Сергей побывал на мосту за месяц до официального открытия объекта — в марте 2025 года. Судя по опубликованному ролику, основные работы по реконструкции моста уже закончены. Пол в новом подвесном мосте сделали деревянным, на перилах установили освещение.

При разработке проекта власти гродненской области сообщали, что 10 метров деревянного пола в середине моста заменят на стекло.

У белоруса реализация задумки вызвала удивление: вместо 10 метров стекла на полу моста появилась продолговатая стеклянная вставка, общая площадь которой не превышает нескольких метров. Таких вставок на мосту несколько.

Сергей поинтересовался у одного из строителей, почему стекло установили не по всей ширине моста. «Бабушка будет идти — она побоится идти по всей ширине. А так вы сделали два шага и все», — объяснил внешний вид стеклянной вставки сотрудник.

После Сергея попросили покинуть объект.

@sergeistrukman Подвесной мост в городе Мосты обзор. Скоро открытие 🍾 #nedobloger ♬ оригинальный звук - @NEDOBLOGER

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