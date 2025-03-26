Трамп приказал рассекретить материалы дела о возможных связях его штаба с Россией 3 26.03.2025, 18:33

1,210

Материалы будут доступны для общественности.

Президент США Дональд Трамп приказал Федеральному бюро расследований (ФБР) рассекретить материалы дела, которое касается возможных связей его предвыборного штаба с Россией в 2016 году.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.

Речь идет о деле «Crossfire Hurricane», которое начали в 2016 году. Расследование должно было выяснить, имели ли члены предвыборного штаба Трампа связи с Россией во время президентских выборов.

Согласно указу, материалы расследования больше не являются засекреченными, за исключением тех, которые были отредактированы ФБР или нуждаются в защите согласно решениям суда или законам.

«Материалы будут доступны для общественности через генерального прокурора США. Этот указ не касается личной информации или материалов, подлежащих защите законом», - говорится в документе.

Напомним, Федеральное бюро расследований еще в 2016 году начало негласную слежку за предвыборным штабом тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, заподозрив его в связях с Россией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com