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Трамп приказал рассекретить материалы дела о возможных связях его штаба с Россией

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  • 26.03.2025, 18:33
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Трамп приказал рассекретить материалы дела о возможных связях его штаба с Россией

Материалы будут доступны для общественности.

Президент США Дональд Трамп приказал Федеральному бюро расследований (ФБР) рассекретить материалы дела, которое касается возможных связей его предвыборного штаба с Россией в 2016 году.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.

Речь идет о деле «Crossfire Hurricane», которое начали в 2016 году. Расследование должно было выяснить, имели ли члены предвыборного штаба Трампа связи с Россией во время президентских выборов.

Согласно указу, материалы расследования больше не являются засекреченными, за исключением тех, которые были отредактированы ФБР или нуждаются в защите согласно решениям суда или законам.

«Материалы будут доступны для общественности через генерального прокурора США. Этот указ не касается личной информации или материалов, подлежащих защите законом», - говорится в документе.

Напомним, Федеральное бюро расследований еще в 2016 году начало негласную слежку за предвыборным штабом тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, заподозрив его в связях с Россией.

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