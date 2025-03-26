В Литве возле границы с Беларусью пропали четверо американских солдат 10 26.03.2025, 19:50

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Что известно.

Четверо американских военных, которые принимали участие в учениях в Литве, пропали без вести возле границы с Беларусью. Об этом в среду, 26 марта, сообщило в соцсети X посольство США в Литве.

В сообщении сказано, что военные пропали без вести в Литве на территории учебного полигона вблизи Пабраде. Поисковая операция проводится силами армии США, Вооруженных сил Литвы, литовских правоохранительных органов и других подразделений.

Также известно, что пропавшие солдаты — из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. Они выполняли запланированные тактические учения.

В то же время Вооруженные силы Литвы заявляли об исчезновении гусеничного транспорта во время учений, пишет литовское издание LRT. Журналисты со ссылкой на источники отметили, что вероятно, американские военнослужащие могли погибнуть, но официально эта информация пока не подтверждена.

Источники LRT сообщают, что солдаты, возможно, передвигались гусеничной спасательной машиной M88.

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