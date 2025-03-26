Генсек НАТО подтвердил гибель американских военнослужащих в Литве

Генсек НАТО подтвердил гибель американских военнослужащих в Литве4
- 26.03.2025, 21:55
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Они погибли во время учений у границы с Беларусью.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что четверо американских военнослужащих на границе Литвы с Беларусью погибли, но деталей инцидента не предоставил, сообщает Reuters.
Ранее литовские военные сообщили, что ведут поиски четверых американских солдат и гусеничной машины, пропавших во вторник. В сообщении было сказано, что вероятное место их исчезновения установлено. В поисках также участвуют литовские спасатели, полицейские и военные США.
Литовские СМИ пишут, что машина с американскими военными, вероятно, попала в болото. Официально это пока не подтверждено.
Пропавшие были задействованы в учениях на полигоне Пабраде недалеко от границы с Беларусью, говорится в заявлении армии США.