За шпионаж в пользу Китая суд Тайваня отправил в тюрьму нескольких военных 2 27.03.2025, 13:00

Среди них есть сотрудники службы безопасности президента.

Суд Тайваня отправил в тюрьму четырех военнослужащих, в том числе троих, работавших в службе безопасности президента острова, за шпионаж в пользу Китая, сообщает The Guardian.

Солдат признали виновными в нарушении закона о национальной безопасности, поскольку они передавали «внутреннюю военную информацию, которая должна храниться в тайне, агентам китайской разведки в течение нескольких месяцев» между 2022 и 2024 годами, заявил суд Тайбэя.

Трое из четырех осужденных были военнослужащими части, отвечающей за безопасность Офиса президента, а четвертый – солдатом информационно-телекоммуникационного командования Министерства обороны острова. Трое из них были уволены с военной службы еще до начала расследования в августе прошлого года, а четвертый - отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Четверо осужденных получили от 7850-20 тысяч долларов США в обмен на фотографирование информации на мобильные телефоны.

«Подсудные работали в чрезвычайно чувствительных и важных подразделениях, но нарушали свои обязанности, принимая взятки и похищали тайны путем фотографирования. Их действия поставили под угрозу национальную безопасность», - говорится в решении суда.

Осужденные получили тюремные сроки от пяти лет и десяти месяцев до семи лет.

Число людей, привлеченных к ответственности на Тайване за шпионаж в пользу Китая, резко возросло за последние годы, поскольку военные и гражданские следственные органы ведут борьбу с «китайским проникновением и шпионажем». Многие из тех, кто привлечен к ответственности, были действующими или отставными военнослужащими тайваньской армии, завербованными Пекином, или агентами Китая на Тайване.

В этом месяце президент Тайваня Уильям Лай назвал Китай «иностранным враждебным государством» и объявил о ряде новых мер, направленных на противодействие Пекину. Эти меры включают планы возобновить военные суды, которые будут рассматривать дела о шпионаже и другие преступления с участием военнослужащих.

Согласно данным разведки Тайваня, в 2024 году 64 человека были привлечены к ответственности за шпионаж в пользу Пекина по сравнению с 48 в 2023 году и 10 в 2022 году. В 2017 году правительство Тайваня подсчитало, что на острове работало более пяти тысяч шпионов в пользу Китая.

Обе стороны Тайваньского пролива шпионили друг за другом в течение десятилетий. Но аналитики говорят, что шпионаж является большей проблемой именно для Тайваня на фоне угрозы китайского вторжения.

Китай считает Тайвань своей территорией и никогда не отказывался от возможности применения силы, чтобы взять остров под свой контроль.

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