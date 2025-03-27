Лукашенко сменил 26 чиновников 1 27.03.2025, 13:24

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Опубликован список новых назначенцев.

27 марта у Лукашенко был кадровый день — он запустил очередной круговорот чиновников и более серьезно перетряхнул МИД и свою Администрацию. БелТА публикует список назначенцев.

Лукашенко назначил:

Дмитрия Матусевича — заместителем главы Администрации;

Александра Егорова — первым заместителем председателя правления Нацбанка;

Игоря Белого — послом в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Кувейте;

Анатолия Бубена — послом в Молдове;

Андрея Андреева — послом в Бразилии и по совместительству в Парагвае и Уругвае;

Юрия Амбразевича — послом в Ватикане;

Тимофея Жигарева — первым заместителем председателя Белстата;

Алексея Ярковца — заместителем председателя Белстата;

Анатолия Глаза — послом в Ираке по совместительству.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Пантюховой Ксении Александровны — заместителем председателя Гомельского облисполкома (экономика, промышленность);

Черткова Сергея Валерьевича — председателем Могилевского горисполкома;

Крицкого Михаила Леонидовича — председателем Бобруйского райисполкома;

Шарая Алексея Степановича — председателем Кричевского райисполкома;

Багеля Ивана Александровича — председателем Круглянского райисполкома;

Янковича Сергея Юрьевича — главой администрации Новобелицкого района г. Гомеля;

Рубанова Сергея Викторовича — главой администрации Московского района г. Минска;

Шегидевича Артема Артуровича — главой администрации Фрунзенского района г. Минска;

Семенова Дмитрия Сергеевича — генеральным директором УП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»;

Юрченко Дениса Александровича — генеральным директором УП «Управляющая компания холдинга «Белорусская стекольная компания»;

Казакова Николая Николаевича — ректором УО «Белорусский государственный университет транспорта»;

Секреты Игоря Викторовича — заместителем Министра иностранных дел;

Мирончика Дмитрия Леонидовича — начальником управления внешней политики Администрации;

Сокола Игоря Сергеевича — генеральным консулом Республики Беларусь в г. Владивостоке (Российская Федерация);

Чичука Сергея Николаевича — генеральным консулом Республики Беларусь в г. Екатеринбурге (Российская Федерация);

Швеца Олега Дмитриевича — генеральным консулом Республики Беларусь в г. Нижнем Новгороде (Российская Федерация);

Васюченко Алексея Анатольевича — управляющим делами Гомельского облисполкома.

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