Лукашенко сменил 26 чиновников

Лукашенко сменил 26 чиновников1
- 27.03.2025, 13:24
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Опубликован список новых назначенцев.
27 марта у Лукашенко был кадровый день — он запустил очередной круговорот чиновников и более серьезно перетряхнул МИД и свою Администрацию. БелТА публикует список назначенцев.
Лукашенко назначил:
Дмитрия Матусевича — заместителем главы Администрации;
Александра Егорова — первым заместителем председателя правления Нацбанка;
Игоря Белого — послом в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Кувейте;
Анатолия Бубена — послом в Молдове;
Андрея Андреева — послом в Бразилии и по совместительству в Парагвае и Уругвае;
Юрия Амбразевича — послом в Ватикане;
Тимофея Жигарева — первым заместителем председателя Белстата;
Алексея Ярковца — заместителем председателя Белстата;
Анатолия Глаза — послом в Ираке по совместительству.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Пантюховой Ксении Александровны — заместителем председателя Гомельского облисполкома (экономика, промышленность);
Черткова Сергея Валерьевича — председателем Могилевского горисполкома;
Крицкого Михаила Леонидовича — председателем Бобруйского райисполкома;
Шарая Алексея Степановича — председателем Кричевского райисполкома;
Багеля Ивана Александровича — председателем Круглянского райисполкома;
Янковича Сергея Юрьевича — главой администрации Новобелицкого района г. Гомеля;
Рубанова Сергея Викторовича — главой администрации Московского района г. Минска;
Шегидевича Артема Артуровича — главой администрации Фрунзенского района г. Минска;
Семенова Дмитрия Сергеевича — генеральным директором УП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»;
Юрченко Дениса Александровича — генеральным директором УП «Управляющая компания холдинга «Белорусская стекольная компания»;
Казакова Николая Николаевича — ректором УО «Белорусский государственный университет транспорта»;
Секреты Игоря Викторовича — заместителем Министра иностранных дел;
Мирончика Дмитрия Леонидовича — начальником управления внешней политики Администрации;
Сокола Игоря Сергеевича — генеральным консулом Республики Беларусь в г. Владивостоке (Российская Федерация);
Чичука Сергея Николаевича — генеральным консулом Республики Беларусь в г. Екатеринбурге (Российская Федерация);
Швеца Олега Дмитриевича — генеральным консулом Республики Беларусь в г. Нижнем Новгороде (Российская Федерация);
Васюченко Алексея Анатольевича — управляющим делами Гомельского облисполкома.