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Путин заявил о претензиях на Арктику

  • 28.03.2025, 3:42
Путин заявил о претензиях на Арктику

Диктатор РФ хочет увеличить в Арктике количество военных.

Выступая на Международном арктическом форуме, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы никогда никому не угрожала в Арктике, однако добавил, что его страна «готова отстаивать свои интересы», поскольку геополитическое соперничество в регионе усиливается, сообщает Sky News.

«Количество военнослужащих в Арктике будет расти», – сказал Путин.

Он добавил, что Россия «озабочена» тем, что страны-члены НАТО рассматривают крайний север как «плацдарм для возможных конфликтов».

«Мы развиваем наши возможности реагирования, обновляя нашу военную инфраструктуру. И не допустим посягательства на суверенитет нашей страны... мы защитим наши национальные интересы», - заявил российский лидер.

В то же время, он допустил сотрудничество России в Арктическом регионе с «дружественными государствами», включая Беларусь.

«Я уверен, что время для таких проектов обязательно придет», - сказал он.

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