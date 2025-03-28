Путин заявил о претензиях на Арктику
- 28.03.2025, 3:42
Диктатор РФ хочет увеличить в Арктике количество военных.
Выступая на Международном арктическом форуме, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы никогда никому не угрожала в Арктике, однако добавил, что его страна «готова отстаивать свои интересы», поскольку геополитическое соперничество в регионе усиливается, сообщает Sky News.
«Количество военнослужащих в Арктике будет расти», – сказал Путин.
Он добавил, что Россия «озабочена» тем, что страны-члены НАТО рассматривают крайний север как «плацдарм для возможных конфликтов».
«Мы развиваем наши возможности реагирования, обновляя нашу военную инфраструктуру. И не допустим посягательства на суверенитет нашей страны... мы защитим наши национальные интересы», - заявил российский лидер.
В то же время, он допустил сотрудничество России в Арктическом регионе с «дружественными государствами», включая Беларусь.
«Я уверен, что время для таких проектов обязательно придет», - сказал он.