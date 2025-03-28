Стало известно новое место работы уснувшей на инаугурации Лукашенко гомельской чиновницы 4 28.03.2025, 17:49

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«Другие чиновники напряглись».

Управделами Гомельского облисполкома Елена Кличковская, которая во время речи Александра Лукашенко на своей «инаугурации» долго сидела с закрытыми глазами, лишилась своей должности. Блогер Андрей Паук, узнав из публикации «Флагштока» об увольнении управляющей делами Гомельского облисполкома Елены Кличковской, дозвонился в облисполком, чтобы уточнить, что произошло с чиновницей, пишет «Флагшток».

Поднявшая трубку сотрудница из управления делами облисполкома ответила блогеру, что назавтра после увольнения Кличковская якобы находится в командировке:

«У нее сегодня последний день. А потом ее уже не будет. Она ушла в профсоюзы».

Сотрудница не уточнила, в каком именно профсоюзе будет работать Кличковская, сказав только, что она станет его председателем.

Вероятно, чиновница займет пост председателя Гомельского областного объединения профсоюзов, который оставался вакантным после ухода Петра Кириченко, экс-главы Гомельского горисполкома, отмечает издание.

«Флагшток» дозвонился до областного объединения профсоюзов — там ответили, что председатель еще не назначен, но из разговора стало понятно, что на этот пост ждут именно Кличковскую.

Разговаривавшая с блогером сотрудница исполкома заверила, что чиновницу не уволили — она «сама захотела», и со сном на инаугурации Лукашенко это никак не связано:

«Человек уже месяц согласовывается на должность».

Как известно, в профсоюзы — как в теплое и беззаботное место — «списывают» топ-чиновников пенсионного или предпенсионного возраста, пишет издание. Коммунистке Кличковской сейчас 56 лет. Если она продержится на этом посту ближайшие годы, то, вполне вероятно, на пенсии будет заниматься проведением следующих избирательных кампаний, как и Кириченко. А ему, вполне возможно, пришлось освободить должность, которую готовили под Кличковскую.

Что касается нового управляющего делами Гомельского ОИК, то источник, связанный с облисполкомом, подтвердил: разговоры о том, что главу администрации Новобелицкого района Алексея Васюченко повысят, ходили давно:

«То, что Кличковскую планово заменили после сна на инаугурации, превосходно совпало. Другие чиновники напряглись, а в облисполкоме расслабились: управделами сильно напрягала коллег».

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