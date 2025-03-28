Россияне «спалились» на ударе по ГИС «Суджа»: удивительные подробности

Россияне «спалились» на ударе по ГИС «Суджа»: удивительные подробности1
- 28.03.2025, 18:08
До ковровых бомбежек Воронежа уже недалеко.
Российское Минобороны само представило доказательства того, что именно российские оккупанты атаковали газоизмерительную станцию «Суджа» возле границы с Сумской областью. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
В Сети появилось хорошее по качеству видео, на котором видно, что площадь поражения значительно больше, чем могла быть в результате ударов реактивными снарядами типа М30 из РСЗО HIMARS. Коваленко считает, что по ГИС «Суджа» был нанесен удар ОДАБ-1500.
«Разумеется, российская сторона таким образом пытается сорвать переговорный процесс, в котором она совершенно незаинтересованная, но и параллельно сделать это с обвинением в адрес Украины и попыткой дискредитации нашей страны в глазах администрации Дональда Трампа.
В целом, отмечу, что никакого «перемирия» как не было так и нет ... Проще говоря - ничего нового. Главное, что для реализации своих ИПСО российская сторона сейчас использует уже не украинскую территорию, а свою собственную. Так и до ковровых бомбежек Воронежа недалеко... Да и я тут совершенно не иронизирую и не шучу!» - написал Александр Коваленко.