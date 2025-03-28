Bloomberg: Индия отказалась принимать танкер с российской нефтью 28.03.2025, 23:10

У РФ большие проблемы с поставками своей нефти иностранным покупателям.

Индия отказалась пускать в свой порт корабль, который вез российскую нефть для Indian Oil Corporation (IOC). У танкера не было документов, подтверждающих его мореходные качества.

Детали узнало издание Bloomberg.

Корабль Andaman Skies, который ходит сейчас под флагом Гондураса и является частью «теневого флота» РФ, был построен более 20 лет назад. 24 февраля он загрузился российской нефтью в порту Мурманска (РФ), после чего отправился в Вадинар (Индия). Планировалось, что разгрузка состоится 30 марта. Но не вышло.

У Andaman Skies не было сертификата мореходности, который, согласно правилам Индии, должны иметь все борты в возрасте старше 20 лет.

«Сейчас корабль простаивает в Аравийском море между Оманом и Индией. Все еще полностью загружен», — говорится в статье.

Источники сообщают, что в минувшем 2024 году Индия позволила Andaman Skies зайти в свой порт, несмотря на проблемы с документами. Вероятно, россияне надеялись, что и на этот раз удастся проскочить.

Индия стала одним из ключевых покупателей российской нефти после того, как РФ отрезала себя от европейского рынка войной против Украины. Санкции сильно ударили по нефтяному экспорту России, снижая способность страны вести дальше агрессию.

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