Эрдоган заблокировал российский Rutube 4 29.03.2025, 11:29

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По пропаганде Кремля нанесен удар.

Российский видеохостинг Rutube полностью заблокирован на территории Турции. Он попал в «черный список» запрещенных ресурсов. Соответствующее решение было принято местным регулятором BTK, передает Dialog.UA.

Доступ к Rutube заблокирован как сотовыми операторами, так и провайдерами домашнего Интернета. При попытке в Турции зайти на сайт этого сервиса появляется страница, на которой говорится, что он заблокирован за нарушение законодательства страны.

Причиной для блокировки стала реклама на Rutube азартных игр, что запрещено в Турции. Решение турецкий регулятор принял еще месяц назад, 28 февраля.

Однако оно вступило в силу только сейчас. Отметим, что блокировка произошла на фоне нестабильности внутриполитической ситуации в Турции.

Страна охвачена массовыми арестами в связи с задержанием мэра города Стамбула Экрема Имамоглу, который считается главным конкурентом действующего лидера страны Реджепа Эрдогана.

Отметим, что Rutube является важным инструментом распространения кремлевской пропаганды. Его блокировка в Турции — большой удар для Москвы.

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