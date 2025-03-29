Эрдоган заблокировал российский Rutube

Эрдоган заблокировал российский Rutube4
- 29.03.2025, 11:29
- 2,782
По пропаганде Кремля нанесен удар.
Российский видеохостинг Rutube полностью заблокирован на территории Турции. Он попал в «черный список» запрещенных ресурсов. Соответствующее решение было принято местным регулятором BTK, передает Dialog.UA.
Доступ к Rutube заблокирован как сотовыми операторами, так и провайдерами домашнего Интернета. При попытке в Турции зайти на сайт этого сервиса появляется страница, на которой говорится, что он заблокирован за нарушение законодательства страны.
Причиной для блокировки стала реклама на Rutube азартных игр, что запрещено в Турции. Решение турецкий регулятор принял еще месяц назад, 28 февраля.
Однако оно вступило в силу только сейчас. Отметим, что блокировка произошла на фоне нестабильности внутриполитической ситуации в Турции.
Страна охвачена массовыми арестами в связи с задержанием мэра города Стамбула Экрема Имамоглу, который считается главным конкурентом действующего лидера страны Реджепа Эрдогана.
Отметим, что Rutube является важным инструментом распространения кремлевской пропаганды. Его блокировка в Турции — большой удар для Москвы.