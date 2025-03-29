WSJ: Глава Пентагона попал в скандал из-за присутствия жены на закрытых встречах 1 29.03.2025, 15:56

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Там обсуждалась секретная информация.

Жена министра обороны США Пита Гегсета, бывший продюсер Fox News Дженнифер Гегсет, присутствовала на двух встречах с иностранными военными партнерами, где обсуждалась конфиденциальная информация, сообщает WSJ со ссылкой на источники.

По словам лиц, знакомых с ходом одной из таких встреч — высокоуровневой дискуссии в Пентагоне 6 марта между Гегсетом и министром обороны Великобритании Джоном Гили, состоялась в критический момент для НАТО — на следующий день после того, как США объявили о прекращении обмена военной разведкой с Украиной. Группа, которая встречалась в Пентагоне, включая начальника Генерального штаба Великобритании адмирала Тони Радакина, обсуждала причины этого решения США, а также будущее военное сотрудничество между двумя союзниками.

Издание отмечает, что министр обороны может пригласить любого на встречи с иностранными коллегами, однако списки участников обычно тщательно ограничиваются лицами, чье присутствие является необходимым, и от них обычно ожидается наличие допуска к секретной информации из-за чувствительного характера обсуждений, отмечают представители оборонного ведомства и лица, знакомые с процедурой. Вблизи места встречи обычно находятся охранники, которые не допускают несанкционированных лиц.

По словам чиновников Минобороны, жена Гегсета не является сотрудницей этого ведомства. Известно, что супруги высокопоставленных чиновников иногда имеют низкий уровень допуска к секретной информации, но представитель Пентагона отказался комментировать, имеет ли Дженнифер такой доступ.

Дженнифер Гегсет также присутствовала на встрече в прошлом месяце в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где союзники обсуждали поддержку Украины, согласно двум лицам, участвовавшим в этой встрече. По данным Пентагона, младший брат министра, Филип Гегсет, также сопровождает его в рабочих поездках.

Собеседники WSJ рассказали, что некоторые иностранные участники встреч не знали, кем является Дженнифер Хегсет, а другие были удивлены ее присутствием, но не высказывали возражений. Неясно, повлияло ли ее присутствие на содержание обсуждений.

Члены Конгресса от обеих партий выразили обеспокоенность относительно обращения Гегсета с конфиденциальной военной информацией после того, как стало известно, что он и другие представители администрации использовали групповой чат в мессенджере Signal, в который входил журналист, для обсуждения и координации удара по хуситам в Йемене.

Высокопоставленные чиновники Минобороны время от времени берут своих жен в рабочие поездки и на церемониальные мероприятия. На пресс-конференции во время саммита НАТО в Брюсселе Гегсет сообщил журналистам, что его жена сопровождает его и встречается с семьями американских военных в Бельгии и Германии.

Однако нынешние и бывшие чиновники оборонного ведомства отмечают, что случаи присутствия супругов во время встреч по вопросам национальной безопасности являются редкими.

Высокопоставленный чиновник администрации Обамы рассказал, что Билл Клинтон никогда не присутствовал ни на одной встрече с Хиллари Клинтон, когда она занимала должность госсекретаря, хотя однажды посетил Северную Корею для освобождения журналиста. По его словам, он не знает ни одного случая, когда супруги участвовали бы в официальных встречах.

«Это было бы странно… И это не имело бы никакого смысла», — сказал он.

Представитель Министерства обороны Шон Парнелл в ответе на запрос журналистов заявил по электронной почте, что, по его мнению, «эта история будет полна неточностей и написана в дурной вере», не уточняя деталей.

Кроме того, младший брат главы Пентагона Филип Гегсет, продюсер подкастов в консервативном аналитическом центре Hudson Institute и венчурном фонде Andreessen Horowitz, также недавно присоединился к Министерству внутренней безопасности в качестве связного с Минобороны.

Отмечается, что Филипп и Пит Гегсет вместе посетили Гуантанамо в прошлом месяце и встретились в марте с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором в Пентагоне. Сейчас Филипп сопровождает Пита во время турне по американским базам в Азии.

24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в чат в Signal, в котором высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа обсуждали подготовку к атаке на йеменских хуситов.

Трамп, отвечая на вопрос журналиста во время брифинга 24 марта, заявил, что «ничего не знает» об этой истории.

25 марта министр обороны США Пит Гегсет отрицал факт обсуждения военных планов военных сил Америки в групповом чате.

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