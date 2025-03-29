В Стамбуле прошел огромный митинг против ареста оппонента Эрдогана 29.03.2025, 18:24

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Это были самые масштабные демонстрации в стране за последние десять лет.

В Стамбуле сотни тысяч человек вышли на акции протеста против ареста мэра города Экрема Имамоглу – главного политического оппонента президента Турции Реджепа Эрдогана. Это были самые масштабные демонстрации в стране за последние десять лет, пишет «Радио Свобода».

Протестующие собрались на набережной в районе Малтепе, они размахивали флагами Турции и плакатами, на одном из которых было написано: «Если правосудие молчит, народ заговорит». Митинг с требованием освободить Имамоглу организовала оппозиционная Республиканская народная партия.

На митинге зачитали письмо Имамоглу: «У меня нет страха, вы за моей спиной и рядом со мной. У меня нет страха, потому что нация едина. Нация объединилась против угнетателя», – говорилось в письме.

Митинг против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, Стамбул, Турция, 29 марта 2025 года

Протесты в стране начались после того, как 19 марта полиция задержала мэра Стамбула. Впоследствии суд отправил его под арест. Экрема Имамоглу и еще около ста человек обвиняют в коррупционных преступлениях и создании преступной группы, занимавшейся вымогательством у бизнеса. Оппозиционные партии и правозащитные группы заявили, что дело против Имамоглу является попыткой устранить потенциальную электоральную угрозу Эрдогану. Сам Имамоглу назвал обвинения «надуманными и клеветническими».

Протесты в основном носили мирный характер, однако полицейские задержали около 1900 человек.

Имамоглу был задержан за несколько дней того, как его планировали избрать кандидатом на пост президента на выборах 2028 года. Наряду с ним 19 марта в рамках расследования задержали более 100 человек, включая политиков, журналистов, бизнесменов. Ранее Стамбульский университет объявил, что аннулирует диплом Экрема Имамоглу из-за некой «очевидной ошибки». Если решение останется в силе, оно лишит мэра Стамбула возможности участвовать в выборах, поскольку кандидат обязан иметь университетский диплом.

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