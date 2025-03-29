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Ученые выяснили, существовала ли жизнь на Венере

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  • 29.03.2025, 18:58
Ученые выяснили, существовала ли жизнь на Венере

Миллиарды лет назад там могли существовать океаны.

Венера, часто воспринимаемая как безжизненный ад, может хранить тайны возникновения и выживания жизни в экстремальных условиях. Международная команда ученых предложила уравнение, способное оценить вероятность существования жизни на этой раскаленной планете. Об этом ученые сообщили на Lunar and Planetary Science Conference 2025 (LPSC).

Разработанное исследователями уравнение жизни на Венере основано на трех ключевых факторах: возможность возникновения, устойчивость и непрерывность. Эти параметры помогают оценить, могла ли жизнь появиться, насколько она была разнообразной и хватило ли ей ресурсов для выживания.

Хотя Венера пережила драматические изменения климата, ученые полагают, что миллиарды лет назад там могли существовать океаны и даже примитивные формы жизни. Более того, в облаках Венеры на высоте 50 км условия до сих пор остаются относительно благоприятными.

Как и знаменитое уравнение Дрейка, оценивающее вероятность существования разумных цивилизаций, новое уравнение пока опирается на множество неизвестных. Однако оно уже помогает ученым уточнять параметры для будущих миссий и поиска жизни не только на Венере, но и на экзопланетах в других звездных системах.

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