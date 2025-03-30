The Times: Путину необходима война, и Трамп мог это понять 30.03.2025, 12:37

Это может объяснить еще более грабительские требования, которые Трамп выдвинул Украине.

Популярность российского правителя Владимира Путина всегда подстегивалась войной. Именно война стала политической необходимостью и для него, и для миллионов его людей, пишет британская газета The Times.

В издании предположили, что президент США Дональд Трамп мог наконец понять, что Путин даже отдаленно не заинтересован в завершении войны с Украиной, по крайней мере, пока не будут достигнуты все его изначальные цели.

Отмечается, что это осознание может объяснить еще более грабительские требования, которые Трамп выдвинул Украине - передать контроль над ее природными ресурсами и выплатить 100 миллиардов долларов долга за ранее оказанные услуги.

«Единственное, чего Трамп меньше всего хочет, - это поссориться с Путиным, которым он глубоко восхищается… Для него важно иметь возможность обвинить президента Зеленского, если сделка не будет заключена. Поэтому сделать «предложение», которое неприемлемо - это один из способов гарантировать, что любая неудача будет возложена на Украину, а не на Россию или на самого Трампа», - говорится в публикации.

Напоминается, что Путин методично стремился восстановить этот советский менталитет, начиная с детей. В частности, в июле 2000 года было принято Постановление № 551 «О военно-патриотической молодежи и детских объединениях», и теперь федеральное агентство по делам молодежи РФ курирует около 36 000 военно-патриотических клубов. А в июне 2022 года Путин выступая перед молодежью, изложил свою стратегию подражания Петру Великому. В своей речи он подвел к тому, что цели РФ захватнические:

«С незапамятных времен славяне жили там вместе с финно-угорскими народами, и эта территория находилась под контролем России. То же самое касается западного направления, [осады] Нарвы и его первых походов… Он возвращался и укреплял… И если мы будем исходить из того, что эти основные ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, достигнем наших целей».

Нарва является частью Эстонии, и эта речь вызвала там смятение, отметили в издании.

При этом в публикации акцентировали, что пока Трамп и Путин пытаются поделить мировые природные ресурсы, словно «мафиозные боссы», британское правительство заявляет, что «мир изменился», - но не демонстрирует никаких признаков осознания, что это значит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com