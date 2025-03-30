Алла Пугачева записала две песни о войне
- 30.03.2025, 16:12
Композиции называются «Поцелуй войны» и «Мама».
Народная артистка СССР Алла Пугачева записала две новые песни, сообщает «Фонтанка».
Как пишет издание, в «архивном паблике приближенном к певице», были опубликованы две новые песни: «Поцелуй войны» и «Мама». Речь идет о сообществе «Алла Пугачева. Видеоархив» во «ВКонтакте», в описании которого говорится, что это «главная группа для поклонников творчества» исполнительницы.
Обе композиции были опубликованы в ночь на 29 марта, но вскоре исчезли из сообщества. Соответствующие публикации теперь сопровождаются следующим текстом:
«Песня удалена до официального релиза. Следите за анонсами».
Когда планируется релиз этих композиций, не уточняется. На музыкальных онлайн-сервисах они недоступны для прослушивания.
Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин покинули Россию после начала воны РФ в Украине в 2022 году. Супруг певицы осудил боевые действия в Украине, после чего был включен в реестр иностранных агентов. Артистка после этого публично попросила признать ее иноагентом, пояснив, что солидарна с мужем.
Включить Пугачеву в реестр Минюста неоднократно призывали в Госдуме РФ.