Алла Пугачева записала две песни о войне 30.03.2025, 16:12

Алла Пугачева

Композиции называются «Поцелуй войны» и «Мама».

Народная артистка СССР Алла Пугачева записала две новые песни, сообщает «Фонтанка».

Как пишет издание, в «архивном паблике приближенном к певице», были опубликованы две новые песни: «Поцелуй войны» и «Мама». Речь идет о сообществе «Алла Пугачева. Видеоархив» во «ВКонтакте», в описании которого говорится, что это «главная группа для поклонников творчества» исполнительницы.

Обе композиции были опубликованы в ночь на 29 марта, но вскоре исчезли из сообщества. Соответствующие публикации теперь сопровождаются следующим текстом:

«Песня удалена до официального релиза. Следите за анонсами».

Когда планируется релиз этих композиций, не уточняется. На музыкальных онлайн-сервисах они недоступны для прослушивания.

Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин покинули Россию после начала воны РФ в Украине в 2022 году. Супруг певицы осудил боевые действия в Украине, после чего был включен в реестр иностранных агентов. Артистка после этого публично попросила признать ее иноагентом, пояснив, что солидарна с мужем.

Включить Пугачеву в реестр Минюста неоднократно призывали в Госдуме РФ.

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