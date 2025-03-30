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Польша усилила электронный барьер на границе с Беларусью

  • 30.03.2025, 17:38
Польша усилила электронный барьер на границе с Беларусью
Фото: @MON_GOV_PL

Важное улучшение системы — внедрение системы искусственного интеллекта.

Польские власти завершили модернизацию электронного барьера на участке границы с Беларусью в Подляшском воеводстве. Об этом сообщает Министерство внутренних дел и администрации Польши.

На участке протяженностью 206 километров размещены дополнительные камеры для наблюдения за внешней стороной пограничного ограждения. Также были установлены светодиодные лампы для освещения технической дороги вдоль забора и созданы новые точки видеонаблюдения у водопропускных сооружений (каналов, труб, тоннелей, проходящих под ограждением), чтобы исключить возможность использования этих проходов для нелегального пересечения границы.

Важное улучшение системы — это внедрение системы искусственного интеллекта, которая помогает анализировать сигналы тревоги от специальных оптических кабелей, проложенных вдоль границы. Они определяют движение или другие необычные явления поблизости, а компьютер теперь сам оценивает эти сигналы. Можно предположить, что ИИ помогает ему отличить, например, животное от человека, пытающегося нарушить границу. Это снижает количество ложных тревог и повышает эффективность охраны.

Стоимость проведенных работ составила более 125 млн злотых (около 32 млн долларов).

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