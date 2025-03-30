Польша усилила электронный барьер на границе с Беларусью
- 30.03.2025, 17:38
Важное улучшение системы — внедрение системы искусственного интеллекта.
Польские власти завершили модернизацию электронного барьера на участке границы с Беларусью в Подляшском воеводстве. Об этом сообщает Министерство внутренних дел и администрации Польши.
На участке протяженностью 206 километров размещены дополнительные камеры для наблюдения за внешней стороной пограничного ограждения. Также были установлены светодиодные лампы для освещения технической дороги вдоль забора и созданы новые точки видеонаблюдения у водопропускных сооружений (каналов, труб, тоннелей, проходящих под ограждением), чтобы исключить возможность использования этих проходов для нелегального пересечения границы.
Важное улучшение системы — это внедрение системы искусственного интеллекта, которая помогает анализировать сигналы тревоги от специальных оптических кабелей, проложенных вдоль границы. Они определяют движение или другие необычные явления поблизости, а компьютер теперь сам оценивает эти сигналы. Можно предположить, что ИИ помогает ему отличить, например, животное от человека, пытающегося нарушить границу. Это снижает количество ложных тревог и повышает эффективность охраны.
Стоимость проведенных работ составила более 125 млн злотых (около 32 млн долларов).