«Барселона» с дублем Левандовского разгромила «Жирону» в каталонском дерби 30.03.2025, 20:22

Фото: Getty Images

«Сине-гранатовые» упрочнили свои позиции на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании.

В воскресенье, 30 марта, «Барселона» принимала «Жирону» в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги.

Команда Ханса-Дитера Флика одержала убедительную победу в каталонском дерби, разгромив соперника со счетом 4:1, и сохранила отрыв от «Реала» на вершине турнирной таблицы.

«Барселона» повела в противостоянии перед перерывом благодаря автоголу Ладислава Крейчи, который срезал мяч в собственные ворота. Тем не менее в начале второго тайма «Жирона» отыгралась усилиями Арно Данжума.

Однако после часа игры Роберт Левандовский снова вывел хозяев поля вперед, пробив в падении после скидки во вратарскую, а на 77-й минуте польский форвард оформил дубль, завершив контратаку ударом низом в дальний правый угол.

Под конец встречи результат до разгромного довел Ферран Торрес.

«Барселона» на данный момент лидирует в чемпионате с 66 очками, опережая «Реал» на три балла.

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