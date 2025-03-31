Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2024 год 31.03.2025, 4:21

Владимир Зеленский

Сколько заработал президент Украины и его семья.

Президент Украины Владимир Зеленский и члены его семьи в 2024 году заработали 15,3 млн гривен ($368,6 тыс.), следует из декларации о доходах главы государства за прошлый год, сообщает РБК-Украина.

Часть доходов пришлась на облигации внутреннего государственного займа — более 8,5 млн гривен ($207 тыс.).

Доходы семьи украинского лидера в 2024 году состояли из заработной платы Зеленского, банковских процентов и сдачи недвижимости в аренду, речь идет о сумме 6,7 млн гривен ($161,6 тыс.).

За 2023 год доходы президента и его семьи составили 12,4 млн гривен ($299, 5 тыс.), за 2022-й — 3,7 млн гривен ($89 тыс.).

Увеличение доходов семьи Зеленского по сравнению с 2023 годом в его офисе объяснили «восстановлением поступлений полной суммы арендных платежей».

«Остаток денежных средств семьи главы государства на конец 2024 года значительно не изменился. Других существенных изменений относительно активов, недвижимого имущества, транспортных средств в семье президента Украины в прошлом году не произошло», — отметили в офисе Зеленского.

По данным УНИАН, дети украинского лидера — дочь Александра и сын Кирилл — остаются в Украине.

Говоря об общении с семьей, Зеленский отмечал, что его «программа 5+5» предусматривает пять минут общения утром и столько же минут вечером.

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